69歲譚詠麟認錯衛詩做衛蘭　網友疑問衛詩身形忽然似張惠妹?

即將踏入70歲的倫伯譚詠麟一向自稱永遠的25歲，怎料昨晚（2/8）卻在微博搞出個大頭蝦，在ViuTV音樂節目《Chill Club》中認錯衛詩做衛蘭，配文寫上：「衞蘭新歌：《分手的第二天》 旋律好輕快清新易上口！」最後有衛蘭粉絲出面提醒這是衛詩。有網友就與校長一樣認錯衛蘭，甚至認為：衛詩同張惠妹一樣咁肥

倫伯老眼昏花認錯衛詩做衛蘭。（譚詠麟微博截圖）

倫伯昨日在微博貼上三張《Chill Club》的電視截圖，稱讚「衞蘭新歌：《分手的第二天》 旋律好輕快清新易上口！」但其實這是衛蘭的妹妹衛詩。有網友就立即指正老眼昏花的倫伯，倫伯今早（3/8）隨即認錯：「哦原來弄錯了，不過首歌確實不錯。」但其實首歌名字叫《分手第二天》，倫伯又搞錯寫多了一個「的」字。

網友紛紛取笑倫伯老眼昏花。（譚詠麟微博截圖）

有網友就認為衛蘭現在和張惠妹一樣肥。（譚詠麟微博截圖）

倫伯以往都自稱是「永遠的25歲」，有網友就取笑倫伯「年紀輕輕」就老眼昏花，另外有其他網友都一樣認錯兩人，指兩姐妹太相似。但有網友留言指：「衛詩現在太肥啦，和張惠妹差不多了。」不知道是否因為衛詩現在體型迫近以往被指「肥過部電單車」的姐姐衛蘭，所以先這麼多人和倫伯一樣認錯呢？

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