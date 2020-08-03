陳偉霆代言男性眼線筆　宣傳照獲網友激讚妖艷味濃靚過真女人

「的士陳」陳偉霆（William）繼去年以全英文對白為國際品牌CHANEL拍攝腕錶廣告中大曬港式英文一度成為城中熱話後，今早（3/8）又公布為同一品牌拍攝的新宣傳照，今次他就代言男士眼線筆。只見William畫上深淺不同的黑色眼線，以及塗上亮黑色指甲油，對手放在臉頰旁，竟然發現William隻手大過塊臉，又比女人更有女人味，一轉發就在微博吸引逾25000個讃好和轉發。一眾粉絲對隻手大過塊面的妖艷版William十分收貨，激動大讚：「啊啊啊真好看」、「愛你！」、「老公好帥」； IG又有人大讚「我老公怎麼那麼仙 」，更直呼他為「女皇」。

William今次代言男士眼線筆。（陳偉霆微博圖片）

陳偉霆最新宣傳照竟然發現他隻手大過塊面。（陳偉霆微博圖片）

究竟是他的手太大，還是臉太小呢？（陳偉霆微博圖片）

William今次代言同一品牌的眼線筆、乳液和潤唇膏等，今早在微博和IG公布一系列新宣傳照。William畫上深淺不一的黑色眼線，多張照片上都將對手放在雙頰旁，大曬手上的亮黑色指甲油，充滿女人味；又發現William的隻手竟然大過塊面。

雙手重疊大過個頭。（陳偉霆微博圖片）

隻手真的好大.......（陳偉霆微博圖片）

另一張黑白照上則見William雙手交疊放在頭後，驟眼看對手都大過個頭，有少許奇怪。

William一轉發宣傳照後，引起微博的熱烈反應，至今已吸引逾25000個轉發和讚好。有粉絲激讚：「啊啊啊真好看」、「老公好帥！」、「啊啊啊啊啊啊心被你掏走啦！」。IG上反應則未及微博熱烈，然而亦有粉絲大讚「我老公怎麼那麼仙 」。微博上甚至有粉絲直呼：「今天你是女皇！」

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