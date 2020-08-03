小豬被爆生日屋企自閉　周揚青夜生活多姿多彩仲同吳千語係閨密？

41歲台灣藝人羅志祥（小豬）自被舊愛周揚青（Grace）爆出拍拖期間出軌旗下藝人簡愷樂，以及進行多人運動後，形象重創潛水多日，今日又有最新消息爆出。小豬好友大根今日（3/8）在台灣錄影電視節目時就透露小豬今年生日在屋企自閉，反觀舊愛周揚青生活就多姿多彩，不畏疫情日日去蒲，昨晚（2/8）更與好友程曉玥大曬多張蒲相，眼利的網民發現周揚青同林峯前度吳千語竟然是「閨密」？

小豬和周揚青兩人9年情斷。(羅志祥微博圖片)

7月30日是小豬的41歲生日，自被周揚青爆出荒唐情史後一直低調潛水，生日也沒有往日般熱鬧。好友大根今日在錄製節目時被問及小豬近況時，透露小豬今年沒有慶祝生日，僅低調在家自閉。大根表示，當日也同是台灣藝人庹宗康的生日：「我是先去康哥生日聚會，結束後打給小豬，他在家，我就去找他一下。」又指自己只是在小豬家待了一會兒，坦言並沒有送上蛋糕，亦沒有許願慶祝。被問及小豬的心情，大根就說：「他正常了。」又指自己沒有特別詢問小豬全面取消追蹤周揚青一事。

程曉玥、吳千語和周揚青原來是閨蜜！（程曉玥微博圖片）

一身戰鬥格出去蒲。（程曉玥微博圖片）

相反周揚青生活就多姿多彩，無懼疫情威脅，經常外出與好友聚會。好友兼大陸女星程曉玥昨晚就發放了多張聚會照片，有眼利網友發現周揚青竟然認識林峯前女友吳千語，而程曉玥本身就是鄭凱前女友。照片中的三人一身性感裝束身貼身，看來私交甚篤。

網友普遍反應正面，大讚三人十分漂亮。（程曉玥微博圖片）

有網友一語中的，留言寫道：「鄭凱前女友、林峯前女友、羅志祥前女友」；又指出「娛樂圈是個神奇的朋友圈」、「愛了這個閨蜜團」；又稱讚 「果然美女都是呆在一起的」，簡直是「最強前女友團」。

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