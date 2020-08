朱千雪早知被爆出即將完成大律師實習期,不過就未知未來走向,所以她在TVB的工作可能只能是一些短期的活動,未必可以再見到她拍劇了。朱千雪於2019年6月28日透過面書宣布註冊結婚,至今已經一年,今日她在IG上貼出一張婚紗照,並寫道愛的宣言:「Doesn't matter how many years you date. When you get married, anniversaries start again at one. Happy first anniversary.」

未必再能見到朱千雪拍劇。(IG@朱千雪)

即睇朱千雪靚相兼婚紗相:

