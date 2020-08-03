愛回家│金城安變身「偵探」搵偷底褲賊　竟然搵到有陰陽眼？　　

今日（3/8）最新一集《愛回家之開心速遞》主角是金城安（周嘉洛飾）。故事講述「廢青安」為了找出偷好友底褲的兇手，裝作有透視眼，最後又指自己有陰陽眼，四出行騙賺錢，但最後竟然演過火，好嘅唔靈醜嘅靈，第三隻眼突然「開了」？

金城安（周嘉洛飾）要幫好友找出偷底褲真兇！（TVB圖片）

金城安今次勁有義氣，發現好友面油（羅永健飾）的底褲被偷後，與其他好友夾計裝作有透視眼，指自己可以看透誰偷走底褲。後來找錯真兇，發現原來是同學頭皮（吳卓衡飾）為了賣出大批大象底褲，而想到偷走好友的底褲。但因為聲稱有陰陽眼，令金城安嚇怕一眾女同學，全都紛紛躲避他。

扮做法事，話自己有陰陽眼。（TVB圖片）

為了消除恐懼，金城安裝作做一場法事，指自己透視眼已被陰陽眼取代。他乘機用陰陽眼周圍行騙賺錢，最後竟然發現自己真的可以看見死去的女同學，認真大吉利是。難道他真的擁有了陰陽眼？

勁多猛男，超養眼。（TVB圖片）

透視眼又陰陽眼，好驚。（TVB圖片）

中：書蟲（林浩文飾）、右：朱凌凌（吳卓衡飾）、左：面油（羅永健飾）驚慌的樣子都好可愛。（TVB圖片）

今集最大亮點除了人氣猛男金城安外，更雲集「香港島大學」的一眾小鮮肉，包括飾演書蟲的林浩文、飾演面油的羅永健、飾演阿壯的肌肉男焦浩軒，以及飾演「朱凌凌」的吳偉豪等等。今次一眾女生可以大飽眼福，俊男型男齊齊上陣，看得人心心眼，勁想追到尾！

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