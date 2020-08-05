星級美顏秘方│39歲陳茵媺皮膚光滑勝少女　愛用天然護膚品去角質

陳豪在劇集《殺手》中飾演頂級殺手Zero，操得一身肌肉又型又fit！他的太太陳茵媺（Aimee）雖然為陳豪生下三個仔女，兼已淡出娛樂圈多年，但無論身材還是樣貌，都Keep得非常好，昨晚她在社交網站曬出自己剛做完運動的素顏樣，肌膚光滑透亮，比少女的肌膚還要好，連黎姿都忍唔住留言大讚：「皮膚好靚👍」。 一起來看看她的保養術：

陳茵媺做完運動後展示素顏，皮膚光滑透亮，雖然有些微魚尾紋，但顯得更加天然，如她所說：“Nothing beats a natural workout glow!”（IG圖片／aimeechan_official）

一、堅持做運動KEEP FIT

Aimee經常做運動，更不時孖老公陳豪一齊，非常健康！（IG圖片／aimeechan_official）

Aimee今年39歲，雖然要湊住三個小孩，不過她依然堅持運動，有時會一個人做運動，又會孖老公一齊做Gym，更不時一家大細打網球，將運動融入家庭之中。

即使遇上倦怠的日子，腦中有把聲音給予她多個不運動的理由，最後她還是會堅持下來。經常讓自己懶惰不做運動，身形便很容易走樣！做運動不單只能保持身形苗條，更可加速排汗，藉由皮膚排出些微的體內毒素。

二、使用天然護膚品 以A酸去角質

Amiee愛用維他命A酸去角質，令皮膚更加細緻。（IG圖片／aimeechan_official）

Aimee祟尚天然，堅持使用無添加成份的護膚品，減低對皮膚的傷害。她會用維他命A酸來調理肌膚角質，幫助肌膚表皮細胞的代謝與重組，令皮膚更加光滑和保持年輕。

留意A酸對每個人的刺激反應不一樣，應向皮膚科醫生或美容師查詢；另外，高劑量的維他命A和其衍生物A酸，容易導致畸胎，兼有早產或流產風險，所以準媽媽避免使用。

三、飲食天然均衡 盡量在家中用餐

Amiee和老公陳豪經常親自下廚，這個漢堡套餐都是出自自家廚房。（IG圖片／aimeechan_official）

Aimee和陳豪都很注重飲食，她認為吃是身體最原始的需要，所以要吃得健康，她很少外出用餐，因為調味料太多，很不健康。她和陳豪都很會外出買餸，選購天然有機食材，而且盡量以香料代替調味料，保障家人吃得健康。就連家庭成員的生日蛋糕，都盡量不買街外貨，幾乎全由Aimee親自操刀。

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