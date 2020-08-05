【使徒行者2】黃德斌戲份少照型到裂　曾擔正神劇卻失落視帝

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場一向有不少捧場客，最近便翻播2017年作品《使徒行者2》，有傳此安排是為或於台慶劇檔期播出、第一輯主角「爆Seed」林峯回歸的《使徒行者3》造勢。《使徒行者2》雲集不少矚目演員，除了苗僑偉、袁偉豪和周柏豪外，更有現年57歲的型男黃德斌，飾演「樂少」周柏豪的老大「Pak-key」鄭弼奇，與「天堂哥」袁偉豪鬥智鬥力。

《使徒行者2》演員陣容強勁，除了客串演出的黃德斌，以及上述的苗僑偉、周柏豪和袁偉豪，更有陳豪、宣萱、黃翠如和許紹雄參演。（TVB）

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型到飛起但戲份太少

黃德斌在戲中義薄雲天、型到飛起，為救「歡喜哥」許紹雄不惜得罪終極反派陳豪，最後卻意外遇上車禍，即使臨死前眼見許紹雄拿走毒品棄他而去，但仍然鼓勵剛剛趕到的周柏豪：「係我信錯歡喜，但要記住，你以後仍然都要信義氣」，不但令觀眾動容，亦大嘆其戲份太少，僅得短短5集。

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憑精湛演技獲肯定 終上一線

黃德斌的演技一向備受肯定，因長篇劇《真情》（1995至1999）「越南」梁家明一角入屋的他，演過不少經典角色，到2006年更憑《火舞黃沙》角色「大少」宋東陽，奪得《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」殊榮。雖然演技出眾，但他一直未有機會晉身第一男主角，經常在「男二」、「男三」間徘徊，直到他擔正接拍劇集《刀下留人》（2015）和《鐵馬戰車》（2016），才首次奠定其一線地位。

黃德斌在《火舞黃沙》中飾演「大少」宋東陽，外表剛陽味濃卻是性無能。（電視畫面）

「TVB欠他一個視帝」

《刀下留人》播出時，有不少觀眾大讚劇集是「神劇」，直指對白、情節出色之餘，黃德斌的演出亦非常精湛，完全演活殺人無數的劊子手，行刑時目無表情，事後卻懊惱萬分，可惜最後在台慶頒獎禮敗於重頭劇《城寨英雄》主角陳展鵬，無緣奪得「最佳男主角」稱號，所以有不少《刀》劇支持者替他不值，大嘆只好等下次：「TVB欠他一個視帝！」不過，黃德斌之後都沒有擔正，未知是否因為這個原因，他在2017年決定離巢外闖，之後更憑電影《逆流大叔》（2018）入圍《香港電影金像獎》爭「最佳男配角」，頗有成績，最近他為ViuTV拍攝新劇《太平紋身店》，飾演「人氣王」姜濤的父親。

太平紋身店｜黃德斌過檔ViuTV暗諷《黃金有罪》老土：感動到飛起

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