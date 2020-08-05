林盛斌唔止係人生導師　原來仲係金牌媒人：成功撮合十對八對

早前林盛斌（阿Bob）在個人社交網上上分享的一段致富之道長文深受網友歡迎，大讚文章充滿正能量，發人深省。但原來阿Bob除了是人生導師之外，還是金牌媒人。近日他在個人Facebook上分享了「媒人」二字，更分享了一個令他非常驚喜的故事：「都應該係我記錄中最快手嘅一次，星期日介紹，星期二佢哋一齊咗！以後條路就睇你哋，希望你哋幸福快樂。點解我咁鍾意做埋呢d嘢？因為，見到身邊人開心，自己都會好開心。」

阿Bob原來仲做埋紅娘！（林盛斌Facebook截圖）

阿Bob接受《香港01》記者訪問時表示自己近十年八年總共撮合過起碼8至10對：「其實一直以嚟我都有做呢啲雞仔媒人，我好鍾意撮合我身邊我認為好嘅男仔同女仔，就好似我個風水師陳定幫師傅，佢而家個老婆都係當年我介紹俾佢識。不過咁多年，總有啲成功，有啲唔成功嘅。成功嘅見到佢哋拍拖甜甜蜜蜜，有時仲會send啲放閃合照俾我，我都好戥佢哋開心！有啲雖然未能夠發展成為情侶，但係如果佢哋都可以做到朋友，我都會覺得好感恩。」阿Bob更自認成功率高，因為每次自己為朋友配對時都會先了解他的內在與外在的要求，務求為對象找到一個合適筍盤。