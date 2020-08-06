【港姐2020】賴琦媛車上扯煙兼當街掉煙蒂斷正　無綫將會作出勸喻

每年的香港小姐競選總會有不有是非，甚至會有候選佳麗被大爆黑歷史，今年的香港小姐2020當然亦不例外。入圍的16位候選佳麗當中，現年20歲的賴琦媛 (Ivy) 早前就接連被網民大爆她的黑歷史，指她從小到大都貪慕虛榮，拜金想結識富二代，爆料者聲稱Ivy，又喜愛到深圳夜蒲結識內地的富家子弟。她早前接受訪問時亦坦承已有富二代男友。有網民還找出了Ivy學生時代的舊照，大爆她曾整容去削骨把圓臉變V煞臉，將單眼皮變雙眼皮，力證她讀書時的樣子和現時的樣子很大分別。而報稱讀大學建築系的她，又被爆並非如此高學歷，總之就是黑歷史一籮籮。

Ivy的黑歷史一籮籮。(賴琦媛ig)

日前Ivy到電視城參與網上直播節目《我和港姐有個約會》就被指不停向丁子朗放電。今日就有報道指Ivy原來是煙民，更當街掉煙蒂。報道指她當晚做完該網上節目離開時，有一名中年男子駕駛一架價值約60萬的Benz來接她，送她返回大圍的寓所並陪她上樓後才離開。翌日該男子就以另一架價值約90萬的名車來接Ivy到電視城，途中兩人於車上抽煙，看Ivy的手勢可見她煙齡不短，她抽煙的手全程伸出車窗外，任由煙灰散落馬路上，最後抽完煙更隨手將煙蒂扔出窗外，此舉真是零公德心，亦不怕亂拋垃圾會被罰款1,500元。港姐監製陳旭亮對於Ivy當街掉煙蒂可會對她作出訓示或勸喻，就表示要先了解，如事件屬實當然會勸喻，大會已明確表明進入初選的佳麗要注意自己的言行。

Ivy被影到當街掉煙蒂。(賴琦媛ig)

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