2020年5段YouTube超水準廣告片　早餐代言人盧廣仲吸350萬觀眾

每次開YouTube，都要有一個等5秒至10秒的心理準備，尤其最近「YouTube Premium」會員制的誕生，觀看廣告與「付費」即時變成一個對等的掛勾，所謂的「廣告」反而變得更令觀眾煩擾。但其實「廣告」並非大家想像中的討厭，某些出色的廣告片甚至比作品影片更加吸引和具追看性。自2016年起，Google每年都會統計YouTube上的廣告，參考付費觀看次數、自然觀看次數和觀眾續看率 （觀眾實際觀看的影片長度），選出優秀的廣告案例，早年更以季度的方式評選廣告，而2020年則改為半年。Google日前就公布了台灣地區上半年的5大優質廣告，最高一段是由盧廣仲參演的麥當勞早餐廣告，總收看次數高達354萬。

盧廣仲教大家跳起身操！（截圖）

作為「早餐代言人」，「盧廣仲與麥當勞合作推銷早餐」這個概念本身已經存在吸引性，加上片中盧廣仲還唱起「早餐歌」、跳起「早餐舞」，整個氣氛既輕鬆又吸引。而最令人意想不到的，是麥當勞今次的廣告竟然大膽地棄用一貫黃、紅的標誌性顏色，改為使用藍黃色做影片的主色調，令觀眾最初完全感覺不到「麥當勞廣告」的推銷意味，各種特色發揮見效，令影片成功吸引到354萬人選擇沒有「5秒即SKIP」。

睇睇廣告嘅截圖，真係FEEL唔到係麥當勞：

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而排名在2、3、5名的分別是YouTube官方的一段感謝防疫期間為台灣付出的所有人、事、物的廣告影片、以及兩段「7-11」的換購禮品廣告。YouTube官方的感謝影片集合了多位知名YouTuber包括大蛇丸、聖嫂Dodo、JR Lee Radio、韓勾ㄟ金針菇等一起創作，它亦發放大量正能量，與網民一起抗疫，而它亦不為盈利，難怪吸引到278萬人支持。至於兩段「7-11」的換購禮品廣告的成功原因，除了是因為觀眾被禮品本身吸引之外，亦被廣告的「小清新」風格所吸引住，無論商品和片中的人物都達至「追看性」，兩段片段分別吸引了219萬和121萬人次收看。不過有網民認為，「7-11」的換購禮品廣告最能夠達至「受歡迎」之處是因為官方在YouTube頻道舉辦留言抽獎活動。

其實又的確係有一種令人睇埋落去嘅衝動：

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上文提到的幾段廣告片都是大約50秒左右片長，唯獨聯邦銀行這段排名第三的廣告長達3分幾鐘，即使片段較長，但仍然吸引148萬人收看，當中不乏看畢全片的。聯邦銀行今次找來有「台灣最速男」的田徑運動員楊俊瀚作為廣告的主角，去講一個從不缺席自己比賽的阿公的故事。全段廣告沒太多對白，亦沒有刻意的煽情，但卻令不少網友有共鳴而感觸落淚，與其說這是一段「廣告片段」，倒不如說是一齣微電影。

睇睇影片畫面：