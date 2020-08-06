【戰毒】羅嘉良客串霸氣大毒梟　三七分界復古髮型滲李奇Feel

由黃宗澤（Bosco）、吳卓羲、關智斌和周秀娜主演的網劇《戰毒》正於「黃Viu煲劇平台」熱播，劇集除了Bob（林盛斌）、蝦頭（楊詩敏）和羅蘭等華麗串星之外，更請到無綫（TVB）三屆視帝羅嘉良（撈家）客串大毒梟，認真犀利。

撈家坦言是因為資深製作人林國華及寰宇老闆林小明邀請而參演：「一共拍了六天，過程好開心，但略嫌有點不夠喉，而最重要是演反派可以過戲癮，其實我本身很喜歡做亦正亦邪的角色！」他又指與年輕演員相處毫無隔膜：「其實我同Bosco、周秀娜是首度合作，反而跟卓羲曾一齊演出《流金歲月》，我們一齊到泰國取景，大家玩得好開心，Bosco還約定我遲些到他在香港所開的餐廳食飯！」

撈家戲中髮型好復古，有少少似當年《難兄難弟》李奇：

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另外，飾演黑幫大佬「太子哥」的彭皓峰亦甚獲觀眾讚賞，他坦言今次是首演有感情線的黑幫大佬：「在劇中有跟Bob的兄弟情及與羅蘭姐的母子親情戲份，所以在演繹時要平衡，有黑幫大佬Feel之餘，又要有重親情一面，為了配合重情的態度，我在劇中加插了一個小動作，不時摸着弟弟送給我的手鏈。」他又感激觀眾對他角色的愛戴，能夠得到認同甚感高興。