潮流日常│蔡卓妍示範袖珍手袋淨色西裝　大熱潮物女生必備

從去年起吹起一鼓迷你手袋熱潮，手袋不再只追求好睇又實用，今年的手袋愈出愈細，趨向成為穿搭的配飾。蔡卓妍（阿Sa）早前作客TVB節目《Do姐有問題》時，就在身上掛了一個掌手大小的袖珍手袋，鑲了珍珠和水晶，非常精緻，襯在oversized淺紫色西裝外套上，有點睛之效。

阿Sa在單調的淺紫西裝上掛上一個金色珍珠水晶袖珍袋，有點睛之效。（IG圖片／do_do_cheng）

阿Sa這個袖珍手袋BABY HOLLI CRYSTAL BRACELET BAG出自米蘭品牌Rosantica，品牌創辦人Michela Panero是一名珍寶設計師，品牌只是成立了短短13年，本來以珍寶鑽飾起家，近年推出珠寶手工手袋風靡全球，成為時尚界寵兒。她的作品融合了希臘和羅馬珠寶傳統的經典風格，用上絲絨、水晶及珍珠等華麗元素，充滿復古韻味，每一個手袋都精緻得像藝術品一樣，同時不失玩味，但售價尚算親民。

Rosantica的手袋融合了希臘和羅馬珠寶傳統的經典風格，華麗典雅。（Rosantica）

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