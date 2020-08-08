【使徒行者2】陳豪入行多年鮮有緋聞　與陳茵媺結婚7年仍如膠似漆

無綫（TVB）深夜時段重播《使徒行者2》，為傳聞將於11月啟播的《使徒行者3》鋪路。劇中飾演終極大反派「魏德信」的陳豪（Moses）心狠手辣、殺人不眨眼，不過卻重情重義，為了拯救心愛的人，可以賠上自己的性命。現實中的Moses同樣為家庭傾出所有，絕對是一名「好好先生」。

陳豪飾演終極大反派「魏德信」，為人心狠手辣、殺人不眨眼。（劇照）

現年49歲的Moses於2000年加入TVB，憑着洋化的外表以及模特兒的身形，一度成為「師奶殺手」。不過他實情是「外表Open，內裏斯文」，入行多年鮮有跟女星傳緋聞，唯一一個承認的圈中女友就只有廖碧兒。二人因拍攝電視劇《心花放》而定情，更經常以情侶檔出席活動。縱然Moses對廖碧兒一心一意，可惜對方卻另結新歡，搭上富二代林忠豪。陳豪只能認命忍痛結束六年情，飽受情傷的他更因此消瘦十磅，在活動上無奈表示可能是自己做得不夠好，未能滿足對方。

縱然Moses對廖碧兒一心一意，可是對方卻另結新歡。（視覺中國）

直到2010年拍攝劇集《心戰》遇上陳茵媺（Aimee），雖然二人年齡相差十年，不過卻一拍即合，拍拖兩年半便於巴黎拉埋天窗，婚後成功三年抱三，育有兩子一女，一家五口相當幸福。婚後夫妻間分工合作，Moses努力工作賺錢養家，而Aimee則主力照顧家庭，專心相夫教子。

Moses曾在訪問中自認是傳統男人，只要認定了對方，眼裏就只有她。為了令太太感到安心，Moses拍劇時會盡量與女演員保持距離，外出應酬都會帶上Aimee。加上Moses性格隨和溫柔，夫妻間甚少起衝突，結婚7年仍像熱戀中的情侶般甜蜜。Aimee不時在IG大曬溫馨家庭照，縱然Moses工作再忙，都必定預留時間給太太和子女。「陪伴是最長情的告白，相守是最溫暖的承諾」，這大概就是Moses和Aimee間的相處之道，亦是維持一段長久關係必修的一課。

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