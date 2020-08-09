內地版《同一屋簷下》　兩個哥哥一起戀上妹妹

內地劇《以家人之名》即將播出，男主角是型男宋威龍，飾演靚仔牙科醫生，性格冷酷，女主角則是譚松韻，該劇故事背景有點似日劇《同一屋簷下》，講述沒有血緣的三兄妹共同生活，之後兩位哥哥齊齊愛上妹妹，在內地劇中相當破格，再加上兩位爸爸的創新設定，讓人甚為期待。

日劇《同一屋簷下》，由兩位型男江口洋介及福山雅治主演。（劇照）

宋威龍飾演的牙醫，其實等同於福山雅治的醫生角色。（劇照）

張新城的咖啡店老闆角色，等同於江口洋介洗衣店老闆一角。（劇照）

+ 9 + 8 + 7

1993年的日劇《同一屋簷下》，由江口洋介、福山雅治、酒井法子主演，講述柏木一家，因父母遇上車禍，子女各散東西，由不同家庭領養，多年後因緣際會下，家庭成員再次共同生活，由關係矛盾疏離，慢慢拾回昔年的家人感覺。不過酒井法子飾演的小雪，其實是柏木家的養女，而兩位哥哥江口洋介及福山雅治，更分別對妹妹動心，當年該劇甚受歡迎，想不到多年後有一齣內地劇《以家人之名》，內容仿如《同一屋簷下》。

《同一屋簷下》叫好叫座，1997年再播出續集。（劇照）

內地劇《以家人之名》，由宋威龍飾演凌宵，張新城飾演賀子秋，譚松韻飾演李尖尖，三人來自三個家庭，小時候卻一起生活一起成長，成為了沒有血緣關係的兄妹，到了高中後，卻又分開回到冷漠疏離的原生家庭，多年後三人進入社會工作，凌宵成為了牙科醫生，其實等於《同一屋簷下》福山雅治角色，至於賀子秋開設咖啡館，即是江口洋介洗衣店老闆的角色，至於三妹李尖尖毫無疑問是酒井法子，三兄妹重遇，除了回首昔日溫馨時光外，兩位哥哥原來早對妹妹產生了愛情感覺，之後能否有情人終成眷屬，就留待觀眾自己煲劇。

同場加映梁凱寧靚相：