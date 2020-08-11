【港姐2020】張盈悅被網民指似蔡思貝感高興：有啲屋企人都咁覺得

剛完成隔離的海外佳麗張盈悅周一（10/8）參加無綫節目《港姐有問題》錄影，對於自己成功晉級15強略感詫異，但指會保持「平常心、淡定、有則有，冇則冇。」至參加節目錄影，她坦言有點緊張，但幸得陸永幫助放鬆心情，「陸永有係化妝間同我講嘢，都講咗唔少，開始了解下我，warm up下我。」結果變成陸永取笑的對象，事緣她大爆自己之前試過銀包只餘下100元，將100元增值至八達通後，銀包就完全沒有錢。「（陸永）聽到我同化妝師傾計，關於我入咗100蚊落八達通個件事，我銀包凈低一張100蚊，我入咗入八達通，佢就覺得好好笑，覺得咁慘嘅。」

張盈悅大爆畀陸永恥笑得返100蚊入八達通。（梁碧玲攝）

被問及有網民指她似蔡思貝，張盈悅顯得相當興奮，「終於有人話我似蔡思貝，有啲屋企人都覺得我似。」但她強調，另一位佳麗賴琦媛其實比自己更似蔡思貝，「可能戴口罩，眼神精煉啲。」被問及膚色黝黑、單眼皮，會否擔心觀眾不太接受外表？她就指之後會加緊保養：「入咗化妝間先發現，原來我塊面係黑過我個身好多......希望可以tune返去正常膚色。因為我一直係加州呢，就冇乜點出門口，冇乜點防曬。」

張盈悅又指自己佛系經營IG帳戶。（梁碧玲攝）

被問及自己會否像其他佳麗一樣經營一個選舉用的IG帳戶，她就表示：「自己都未構思到點樣經營一個正常既IG account......大概會開個新嘅。（佛系經營？）係呀！哈哈！」