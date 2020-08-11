林欣彤自爆患飲食失調症：藥物影響一個月內胖了十磅！

林欣彤自爆年初患上飲食失調症。（IG：@maglam）

都市人壓力大，唔少都面對情緒問題，林欣彤入行後曾因壓力過大傳出患上厭食症，呢日佢喺IG上載相片，自爆年頭患上進食失調症：「因為eating disorder和藥物的問題，一個月內胖了十磅！」

今年3月林欣彤上載嘅照片，明顯見到佢塊面漲咗好多。（IG：@maglam）

根據青山醫院精神健康學院網頁，飲食失調包括厭食症、暴食症係精神病一種，其主要病徵是異常嘅飲食習慣，以及由此引伸身體及精神上影響。飲食失調通常開始於青春期，普遍係女性患者，呢個病令患者經歷巨大痛苦。

林欣彤貼上尖面舊照勉勵自己。（IG：@maglam）

林欣彤貼出一張舊嘅自拍照，當時佢仲係面尖尖，但2月頭患病後令佢體重暴增：「其實在年頭的時候我曾經因為eating disorder和藥物的問題，一個月內胖了十磅！由二月到現在都繼續努力在減肥，減肥路真的好漫長。不過我感激遇上了現在的營養師，加上自己努力做多了運動(其實都不是做很多，但比以前多了很多！)目前都減了十多磅，但離我的目標還有一段距離。這是一張舊相片是我的目標！希望面沒那麼漲、腰變幼、肚腩消失、大腿和手臂都變幼！！！我要繼續加油！！！我的進度是比較慢，不過能維持均衡飲食而且不容易復胖，希望成功後能跟你們分享更多。」