佘詩曼陳法拉齊陰頭轉新Look　阿佘意外撞樣田蕊妮？

佘詩曼近年主攻內地市場，不過她經常更新社交平台，令香港的粉絲都可得知她的近況。今日（11/8），阿佘在IG上載了近照一張，留有一頭七三分界長髮的她將瀏海剪短成齊陰，看上去增添了成熟的女人味。齊陰不一定是減齡，同樣可以是非常有型。

阿佘將瀏海剪短成齊陰，看上去增添了成熟的女人味。（IG/ @charmaine_sheh）

一頭黑髮再化上煙燻眼妝，阿佘頓時變成強勢、硬朗的女強人。她留言寫着：「Do something different.」對於她的新造型，網民反應兩極，有人大叫：「完全認唔到」、「唔太適合」，當然亦有不少人大讚：「很有古典美和氣質」，更有人指阿佘同田蕊妮撞樣。

點撃睇下似唔似田蕊妮同阿佘其他靚相：

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轉Look剪齊陰的除了阿佘，還有積極在美國發展演藝事業的陳法拉，她為角色剪了齊陰劉海，相片中的法拉化上烈焰紅唇與強勢俐落的眼線，頓時由鄰家女孩變身型格女強人，給人煥然一新的感覺。

剪齊陰瀏海一直給人的印象都是減齡，但她們兩位完美示範女強人同樣可以擁有齊陰，同樣可以走型格路線，女士們不妨參考一下。

點撃睇齊陰法拉同其他靚相：