反黑路人甲│馮盈盈谷胸上《流行經典》　 與張振朗一齊露肉唔尷尬

無綫新劇《反黑路人甲》一眾演員昨晚（11/8）出席《流行經典50年》錄影，馮盈盈身穿連身黑色短裙，低胸上陣，非常性感。她接受其他傳媒訪問時，被問到是否想與家燕姐對撼，她笑言：「想襯返呢個咁華麗嘅舞台。」又指今次不會唱歌，「但會表演同聲音有關嘅嘢。」

馮盈盈昨日低胸上陣，非常性感。（陳順禎攝）

不止在《流行經典》，馮盈盈於首集《反黑路人甲》中演出亦非常性感大膽，戲中她在王浩信的醉後僅餘記憶中脫去外衣，露出黑色胸罩，雖然如此，但她在接受《香港01》訪問時坦言拍攝時絕不緊張和尷尬，大讚拍檔照顧周到，「浩信非常有經驗，好照顧我哋呢啲資歷較淺嘅後輩，同佢做對手戲呢，就絕對唔會話因為同對手感到陌生唔熟而感到尷尬。現場工作人員都好照顧我。」

馮盈盈拍露出戲一啲都唔尷尬。（陳順禎攝）

反而該場性感戲，最大挑戰是在戶外拍攝：「例如振朗個場非常之激嘅裸跑戲呢，喺係公司範圍；或者其他演員做一啲比較親密嘅戲呢，好似大部分都喺室內，或者廠入面。但喺我嗰場呢，大家睇返返個背景，就真喺係中環大會堂出面個空地度。所以即使當初拍攝嘅時間喺深夜凌晨幾點呢，其實拍嘅途中都一定會有車呀、司機呀、路人經過。咁專業嘅演員就梗喺會無視身邊所有嘅環境啦，專心一致咁做好個場戲。」她又指該場戲因為落雨關係拍了兩次，前後花了兩天才完成，相當用心。

張振朗在首集已犧牲色相，全裸上陣。（陳順禎攝）

雙重打底 後製再加工變「全裸」

張振朗在戲中則飾演警察臥底高彬，首集出街裸跑，難道真的是全裸上陣？他就指自己其實當日穿了兩條底褲，「呢個問題喺好多觀眾同網民都問我：『嘩！你真喺乜都唔著㗎？』其實就唔喺嘅，我會話後期做得好好。佢哋做咗出嚟我自己都以為，『嘩！我個陣好似冇著（咁嘅）？』。」

張振朗都有在IG分享自己全裸上陣的鏡頭，更指自己今次是犧牲色相。被問及會否感到尷尬，他就坦言：「尷尬就梗㗎啦！嗰晚我哋成班一齊睇首播呀嘛，佢哋話我面都紅唒，『好少可見你咁樣喎！』其實我真係會尷尬同面紅嘅。」他又透露這場全裸戲「拍足成日」。雖然辛苦，但他又指自己學識了如何照顧對手，「尤其女對手，著得少布啲嘅時候，安全感喺超級低嘅。」

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