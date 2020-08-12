BBC「蛋炒飯」主持無懼網民嘲弄　與馬拉網紅拍片表現高EQ獲激讚

《BBC Food》年前上傳的一條「蛋炒飯」教學影片，因片中印度裔主持人Hersha Patel煮蛋炒飯的手法違反亞洲人的料理習慣，更將煮好的飯過冷河而震驚網民，早前遭馬來西亞網紅「Uncle Roger」拍片崩潰狂窒，引來全球華裔網友廣泛討論。最意想不到的是Hersha和Uncle Roger隨後竟然宣布合作拍片，片段於兩日前播出，觀看次數近350萬，網民更因Hersha在片中的表現而對她刮目相看。

Uncle Roger早前拍片評論Hersha的蛋炒飯步驟錯漏百出，引起華人廣泛討論。（影片截圖）

二人化戈干為玉帛，合作拍片，Hersha獲大讚EQ高。（影片截圖）

Hersha沒有因被廣大華裔網民嘲罵而生氣，反而樂於與Uncle Roger合作拍片，再公開煮一次炒飯，拍攝地點更選在自己家中的廚房，香港KOL J Lou亦驚喜現身，被Uncle Roger稱為「最愛侄女」，三人越洋視像通訊，她搞笑地叮囑Uncle Roger不要讓Hersha 用笊籬。

香港KOL J Lou驚喜現身。（影片截圖）

在片段中，雖然Hersha Patel仍不停被Uncle Roger取笑，笑她迷戀收藏笊籬，又取笑她不是科學家，為什麼要用那麼多量杯，他又說印度人煮米飯的技巧不錯，但除了她。Hersha今次有備而來，為了收服失地，她今次有洗米，又特地準備了冷飯，更用上中式鑊來炒，過程中又加入豉油調味，獲Uncle Roger大讚，不過因在拋鑊時不慎將米飯倒瀉，又被Uncle Roger笑罵浪費食物，會被媽媽打。

Hersha一不留神倒瀉米飯，被Uncle Roger笑罵這樣會被媽媽打。（影片截圖）

片中Hersha即使不停被Uncle Roger嘲弄，但她由頭到尾都在談笑風生中接招，在過程中所展現的高EQ，成功俘虜一班粉絲，獲大讚：「她的性格非常友善！」、「為人正面」、「原來她這麼可愛！」

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