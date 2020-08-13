昆凌突然轉形象剪短髮　女兒Video Call喊驚：我不要兩個爸爸！

亞洲天王周杰倫的26歲老婆昆凌近日接受台灣雜誌《MILKX》專訪，一向長髮披肩的她突然以一頭俐落短髮示人，外披直間西裝外套，下身配以細格仔西裝褲，表情冷酷帥氣，非常有型。

昆凌在新一期台灣雜誌《MILK X》以短髮造型示人。（instagram.com/milkxtaiwan）

好友大讚昆凌非常帥氣。（昆凌IG圖片）

昨日（12/8）適逢昆凌26歲生日，有好友拍下這個昆凌的短髮造型，送上祝福：「一早就被你帥醒。」雖然友人和粉絲都覺得昆凌男仔頭的形象非常新鮮，然而女兒就不太接受。昆凌透露：「我這次做了中性極短髮造型，剛剛跟我女兒視頻通話的時候，她好驚訝，大喊她不要兩個爸爸，這就是我講的習慣印象。」

友人祝福昆凌26歲生日快樂。（昆凌IG圖片）

踏入26歲，昆凌許願：「我期許可以當一個完美的媽媽，在他們長大以後回想很多有趣的回憶是和媽媽一起的；還有我希望能把我所熱愛的事業做得更好，在演員或是經營者的方面，保持初心；另外，我希望在新的一歲，任何一股腦突然想要完成的事，都能帶著熱情立刻去實踐！」

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