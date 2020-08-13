橫濱流星新劇首播　觀月亞里莎遭拍檔踢爆有份參演：啞口無言

早前確診新冠肺炎的日本藝人橫濱流星主演的新劇《我們有點不對勁》昨晚（12/8）如期在日本首播。年輕時有「8頭身美少女」之稱、現年42歲的日本資深女星觀月亞里沙在戲中飾演橫濱流星的母親。

日前她上節目時透露，劇集於3月開始拍攝，原定6月才會公布她有份參演，豈料同劇的65歲男星佐野史郎因不小心上載了兩人的合照而踢爆該秘密，使觀月感到啞口無言。事後佐野史郎亦有在錄影廠向觀月道歉。

橫濱流星和觀月亞里莎在《我們有點不對勁》一劇合作。（Twitter圖片）

隨著佐野史郎道歉，事件亦告一段落。新劇如期首播之餘，橫濱流星亦順利復工，粉絲們都大鬆一口氣。觀月亞加莎之前亦在IG上載圖片為康復的橫濱打氣。

《我們有點不對勁》（私たちはどうかしている）一劇改編自安藤夏美的同名漫畫，由橫濱流星和濱邊美波雙主演。故事講述一間老字號的和果子店「光之痷」的太子爺高月椿（橫濱流星飾），他的父親於15年前被謀殺，當時在店內打工、女主角花岡七櫻（濱邊美波飾）的母親無辜成為殺人犯。椿與七櫻在15年後再次相遇，七櫻不但成為了和果子職人，椿還向她求婚。最後七櫻決意重返「光之痷」追查真相，尋找真兇，洗脫母親污名。

觀月亞麗莎近日釋出的劇照。（Twitter圖片）