小肥出櫃│入行後拍拖兩次最長10年　另一半曾見家長：當佢親人

44歲歌手小肥近日接受陳志雲YouTube頻道《Stephen‧傾》訪問，正式宣布出櫃。他談到不敢出櫃是基於恐懼感，但因為無法招架志雲大師，故決定踏出第一步，承認同志身份。昨晚（13/8）是節目首播，當中他透露了更多不為人知的秘密和內心世界。截至凌晨2時，短片上架短短5小時內，已有超過一萬點擊。

小肥於陳志雲訪問宣布出櫃 流淚認不敢坦白：一路都驚！

小肥與陳志雲無所不談。（Youtube截圖）

在節目中，小肥透露自己在28歲才肯定性取向，之前一直都裝作不是同志，「自己都唔想，但冇辦法阻到，過去嗰28年喺同學、朋友們前都扮嘢。」他又大爆情史，坦言自己過去有兩位男朋友，與第二任男友分手更是令他當時心情大受打擊︰「第一位係入行後識，2005、06年左右，佢係圈外人，一齊有3年；之後嗰位都有10年，我哋2018年散咗，好Hurt，佢嗰時做嘢成日要返大陸，一個星期返嚟兩日，每個禮拜五就期待佢返來，仲作咗首《你明日回來》，但作完就分咗手，好Hurt。」」

小肥坦言自己在28歲才肯定性取向。（Youtube截圖）

陳志雲又問他從甚麼途徑認識同性朋友，他亦無所顧忌地坦言：「會去基吧認識朋友，我好信緣份，都急唔嚟。」。他又分享曾被傳媒影到他送首位男朋友回家，期間更拍打對方屁股一下。

小肥指父母並不知道他的性取向，在聽《花樣的年華》後更淚灑當場。（Youtube截圖）

小肥今次勇敢出櫃，但坦言父母並不知道他的性取向，「媽媽而家開始腦退化，家姐就知知哋，因為之前嗰位都有同我返屋企，當佢係親人一樣。」他又澄清自己並沒有喜歡過中學同學兼好友小霖（鍾楚霖），但對方是很好的拍檔。

小肥帶淚笑說：「喊都係一個幾好嘅釋懷嚟㗎！」（Youtube截圖）

談及將來的葬禮，小肥則希望最後能夠開心地離去，但未想好要用哪首陪葬歌曲。最後陳志雲讓樂師彈奏一首《花樣的年華》送給小肥，解釋這首歌最能夠代表小肥本人開心的性格。小肥聽後淚灑當場，認為：「好似真係say goodbye。」陳志雲笑言小肥今日終於了卻牽掛，自己都有點感動想哭，小肥就帶淚笑說：「喊都係一個幾好嘅釋懷嚟㗎！」

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