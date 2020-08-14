馮盈盈被指疑似一腳踏兩船　未與醫生舊愛分手已搭上鄭衍峰？

馮盈盈去年年尾與拍拖4年嘅「Martin寶寶」分手。（IG@crystalfyy）

馮盈盈同醫生舊愛「寶寶」鍾文浩（Martin）拍拖4年，熱戀時不時放閃將男友掛喺口邊更夾份買樓共赴同居，但相見好同住難磨擦漸多，去年年尾宣佈分手。二人分別傳出新戀情，但呢日傳出FYY同鄭衍峰暗撻時，尚未同Martin分手，更喺向男方求原諒時單方面對外宣佈分手消息。

馮盈盈被指與MARTIN拍拖時同鄭衍峰撻著。（IG/@crystalfyy）

當年FYY同Martin熱戀時，唔理藝人身份不停將男友掛喺口邊，更夾份喺何文田區買樓，當時FYY承認自己有份俾首期同幫手供，但層樓無落名，被封為絕世好女友隨住舊情已逝，今年初被發現昔日愛巢已放租。有指FYY近日清空二人聯名戶口但未將愛巢放售，FYY就話只因購入未夠3年要俾額外印花稅，所以決定先放租。

馮盈盈同MARTIN昔日愛巢。（Ig@crystalfyy）

至於傳出同Martin分手前已與鄭衍峰有感情轇輵，為成分手導火線，FYY接受訪問時就話唔似外界所講咁，佢同Martin關係仲相當好，仲話知道年初Martin被影到疑似有新歡，但已經再回復單身。問到二人有無機會復合，FYY只表示二人關係仍良好。