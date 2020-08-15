使徒行者2｜搵臥底被批重用舊橋　林峯歸位再掀捉「鬼」熱潮？

2017年劇集《使徒行者2》於7月30日晚深夜時段重播，為傳聞將於11月、以台慶劇姿態啟播的《使徒行者3》「開路」，好讓觀眾能夠重溫過去兩輯的劇情，再迎後續全新的故事。至於先播《2》再播《1》的原因，早前已有報道解釋是由於《2》是前傳，為了讓觀眾能順時間線去欣賞而作此安排。

其實無綫決定要先重播《2》、《1》兩集之舉的確有利有弊。先說利方面，重播前作必然能夠為續作舖路，一來可以為《3》造勢，而同時又因為《3》而帶動重播的收看率，營造一個雙贏局面；而位在觀眾角度，能夠在迎接《3》到來之前，可以免費慢慢重溫過去兩集的劇情，經典回味，大大提升觀眾對《3》的渴求。但此舉其實非常冒險！

《使徒行者3》邀請到林峯回歸再演爆Seed，可惜釘姐佘詩曼冇份。（劇照）

《使徒行者2》中的周柏豪、袁偉豪以及黃翠如也在《使徒行者3》的演員名單中。（劇照）

又要搵臥底？

重播《2》、《1》最大的考驗，其實會增加觀眾對《3》的期望，但正所謂「期望愈大、失望愈大」，當一眾「使徒迷」才剛剛重溫前作的故事，若然太過重覆，觀眾一定會反感，如此《3》的「強大陣容」只會成為浪費，甚至釘姐驚喜現身亦能逃如潮的劣評。其實在《2》最初播放時，觀眾已經對「搵臥底」橋段重現頗為反感，認為舊橋重用「換湯不換藥」，加上《1》中林峯與釘姐的組合較受歡迎，《2》的初段又再「搵臥底」實難以服眾。而事實上，《1》、《2》兩集曾經用過的「臥底橋」已經非常廣泛，《3》再次以臥底為主題，要有新意同時不能重複的話，無疑是編劇的極大挑戰！

睇睇過去兩集出現過嘅10條「臥底舊橋」（請留意圖片說明）：

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