【港姐2020】謝嘉怡曬合照感激爸爸來港支持　網民大讚後生又有型

由肥媽(Maria Cordero)推薦參選《2020香港小姐競選》的海外佳麗謝嘉怡(Lisa)成功入圍15強,擁有深邃五官的她是蘇格蘭與香港的混血兒。昨日(15/8),Lisa在IG上載了與爸爸的合照,原來Lisa爸爸特意來港支持愛女,Lisa大為感動並留言寫着:「Look who is finally out of quarantine! My biggest motivator is my Dad and I am so glad he is here to support me on this journey.(看誰終於隔離完畢!爸爸是我最大的動力,很開心他一直支持我。)」

Lisa上載了與爸爸的合照並感激對方支持。(IG/ @lisamarie_tse)

她更提醒爸爸要戴口罩:「Remember, you need to keep your face mask on at all times apart from when you're eating.(除了吃飯,請記住無時無刻都要戴口罩)」,網民紛紛大讚Lisa的爸爸很年輕。另外,Lisa昨日行Catwalk時不慎扭傷左腳並在IG限時動態上載包紮後的照片,希望她好好休息並盡快康復。

