【多圖】台女星荳荳閨房逐格睇　同女神做鄰居原來唔貴

台灣綜藝節目《娛樂百分百》的單元《凹嗚狼人殺》，捧紅了幾位有顏值有智慧的狼人殺女神，其中一位眼大大，樣子如小公主的荳荳，俘虜了不少粉絲。近日她拍攝寓所的開箱片，屬於一個連閣樓的小單位，但在台北用港幣7500元，已夠2人居住，還可以養寵物，令有意嘗試到台北定居的港人，大為心動。

荳荳公開自己的台北寓所。（Youtube影片截圖）

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近日不少港人，也有移居外地的諗法，不妨在台北租一個小房子，嘗試當地的生活，再決定是否要移民。荳荳近日公開自己閨房，正好讓港人作為租房參考，她在台北租住的小單位，採用開放式的空間，有一個大客廳，荳荳亦會在梳化上直播節目，廚房只能擺放一個爐具，加上雪櫃、微波爐等電器，較適合「無飯家庭」，洗手間尚算寬敞乾淨，加上小陽台可放洗衣機及曬衫，令客廳空間感十足。

荳荳擁有天使臉孔，魔鬼身材。（荳荳IG）

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話明是小單位，睡覺的地方設計在閣樓，有一個大衣櫃可以放置衣物，荳荳則睡在榻榻米上，在閣樓上也可以看到客廳的中空設計，採光和通風甚佳，而這個單位租金只需7500元港幣，已經足夠一個二人家庭居住，甚至三五知己合租一個單位，隨時可以飛來台北渡假，計落房租仲平過住酒店，算是走出香港一個不錯的選擇。