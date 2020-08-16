【新冠肺炎】馬浚偉舞台劇受疫情影響延期：只能賣一半飛冇辦法做

馬浚偉（馬仔）、林子博和黎瑞恩等主演、原定於9月11日至26日在灣仔藝術中心壽臣劇院公演的舞台劇《男人40 CEO》受疫情影響下宣布延期。擔任編劇、導演和主演的馬仔今日（16/8）Facebook作出有關宣布，以及在Youtube上載短片，解釋作出延期決定是因為不希望想觀眾、演員和工作人員要冒險工作。

馬浚偉宣布受疫情影響，舞台劇將延期至明年6月。（Youtube截圖）

馬浚偉在Facebook和Youtube上宣布舞台劇延期。（馬浚偉FB圖片）

馬仔在短片中強調，舞台劇由預售到公開售票均反應理想，而連月來所有演員亦非常用心積極排練。但他表示，由於近日香港疫情依然非常嚴峻，每日感染個案均為雙位數，雖然有回落但卻仍然不穩定，他不希望劇場中人群聚集，導致觀眾觀賞舞台劇時仍要冒險，所以作出延期決定。他又指出，其團隊早已對延期有安排，「之前講過如果到8月中至下旬，若仍然只能賣一半（門票），又加上疫情嚴峻時，我哋係冇辦法做落去。」他又強調，觀眾、演員及所有工作人員安全為最重要，亦不想增加醫護人員的壓力。

馬浚偉強調，門票售賣反應一直理想。（馬浚偉FB圖片）

馬浚偉指會作出退款安排，以及在明年3月重新開售。（馬浚偉FB圖片）

馬仔指，其團隊與香港藝術中心壽臣劇院達成協議，預計舞台劇將會延期至明年6月11至26日公演。他透露，其團隊會先作出退款安排，並預計明年3月中至尾會重新開售，有興趣的觀眾可以在稍後公布的日期，在其官方網站、FB、IG及電腦售票網重新購買門票。有網友留言指對此大感可惜，但認為健康最重要，會支持馬仔的決定。

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