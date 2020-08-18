慎入！「籃球女神」方泳琳成口飛滋　入院治療要食8種藥

「籃球女神」方泳琳染病入院，成口都是飛滋。（IG圖片/@lamlamjessie）

「籃球女神」方泳琳（前名方詠琳，Lam Lam Jessie）早前頻頻出海玩，但近期本港爆發第三泳疫情，她本來已經乖乖留在家中減少出街，不過都照樣中招，放心，唔係中新冠肺炎，之不過，避得過肺炎，避唔到手足口病，目前正在留院醫治。

Jessie於社交網上載病臥醫院的照片，她說口腔內長滿了很多白色飛滋，需要吃8種藥來治療，她說：「我想打針多啲！」她拍短片展視口腔內的飛滋，相當恐怖，點擊圖片：

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Jessie早前發燒，令她非常緊張，幸而肺炎檢測結果呈陰性，她說留言：「好彩唔係！」她快將生日，希望在生日之前康復，早日跟朋友一起食蛋糕慶祝。

Jessie是香港女子籃球員，被外界稱為「籃球女神」，曾參與電影演出，2017 年簽約夢想沙龍娛樂文化有限公司成為旗下藝人，因其樣子甜美，形象健康，所以深得廣告商戶愛戴，目前身兼籃球員及藝人。

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