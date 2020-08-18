【新手駕到】戚薇學車搞錯油門剎車　仲有藝人筆試都肥佬

有意考車牌的朋友，在自動波及棍波車上，總會出現人生交叉點，不過姑勿論最後如何選擇，最緊要也是安全考獲車牌，內地真人騷節目《新手駕到》，由7位沒有駕駛執照的藝人，全程直擊學車過程，看他們如何由筆試至路試過關斬將，最終成功考獲駕駛執照。

平日相當醒目的戚薇，學車變得雞手鴨腳。（官網微博）

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節目直擊7位沒有駕駛執照的藝人，由筆試至學車，以至落場考路試，平日他們相當醒目，顏值爆燈，口齒伶俐，但去到學車、考車卻變得欠缺優勢，表現甚至差過普通人，而第一關筆試，就有3位藝人包括吳宣儀、武藝及喻美壬被淘汰，要再次補考。節目組由藝人選擇想學棍波或自動波，分成兩組比賽，第一堂先要學習開車，最讓人意想不到，綜藝女王戚薇，不但分不清左右，教車師父叫她踩離合器，她卻用左腳踩了剎車，甚至分不清油門和剎車，看來她還要時間熟習駕駛方法。

吳宣儀高顏值對學車無幫助。（官網微博）

喻美壬楚楚可憐，教車師父都不忍鬧她。（官網微博）

平日花枝招展的大美女吳宣儀和喻美壬，來到駕駛學校，雖然衣著大為養眼，尤其是吳宣儀以短裙上陣，請男士眼睛吃冰淇淋，但她卻是未有通過筆試，所以只能充當乘客。至於喻美壬則穿了一雙鬆糕鞋，踩油門、剎車也欠缺感覺，她馬上內疚地說應該先換掉鞋子。但對比起歌手周深，卻是小巫見大巫，他竟然用雙手去「入波」，卻一直未能成功，原來他忘記了要先踩離合器，令在旁的教車師父也有想吐血的表情。不過始終只是播出第一集，相信之後他們會日漸進步，順利考獲駕駛執照。

同場加映台美女邵岱兒：

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