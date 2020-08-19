MIU404│比《半澤2》最值得推介　編劇野木亞紀子借劇本揭社會弊端

談到今季日劇，很多人都會將焦點放在萬眾期待、陣容鼎盛的《半澤直樹2》，事實上收視亦反映這一點，自7月19日首播以來，關東收視都至少有22％，去到第五集（16／8）更攀升至25.5％，劇情曲折緊湊（要一邊睇一邊抄筆記）、場面極為浩大（很多場景都有過百人當配角）、演員七情上面（讓大家明白何謂「顏藝」，而正常人根本不會這樣說話，認真做戲咁做），是好看的，但不入心，畢竟《半澤》系列是虛構的連續劇，除了誇大十倍的辦公室權力鬥爭會令你想起公司的那些衰人，到底有多少段情節是呼應現實生活，到底有多少對白像打針那樣直接注入心坎？若然要推薦，我會選擇同樣是在TBS播出的《MIU404》（港譯：《機動搜查隊404》），因為這是真正呼應時代的劇集，因為那是野木亞紀子創作的劇本。

撰文：游大東

若然要推薦今季日劇，我會選擇同樣是在TBS播出的《MIU404》（港譯：《機動搜查隊404》），因為這是真正呼應時代的劇集，因為那是野木亞紀子創作的劇本。（網上圖片）

如果熟悉日劇，必定聽過野木氏大名，她是近年日劇界最炙手可熱的編劇，入行10年，近年可以說是佳作連連。第一次看她的劇作，是2016年春季首播《重版出來！》（港譯：《給力！漫畫社》），細緻勾勒出日本漫畫界的辛酸，同年遇上超級大熱之作《逃避雖可恥但有用》（逃げるは恥だが役に立つ／港譯：《僱傭妻子》），將「結衣BB」的人氣推向高峰，亦令「暗地裏是個鹹濕波士」的星野源變得入屋。及至2018年初《不自然死因研究所》（アンナチュラル）首播，透過UDI Lab需要進行鑑證的奇案，以及追查另一宗棄屍懸案的兩大主綫，反映角色性格之餘，更能折射出日本社會的各種問題，包含三個層次的紮實劇本，質素在近年日劇界絕對數一數二。

來到2020年，野木新作《MIU404》在新冠肺炎（又稱武漢肺炎）大爆發的情況下，延至六月底首播，質素未見有明顯影響。今勻不寫鑑證，而是寫警察，但看過幾集《MIU》，不難發現它跟《不自然死因研究所》的格局相似 ── 星野源飾演的「第4機動搜査隊」隊員志摩一未，背負當年「第1機動搜查隊」同僚香坂義孝（村上虹郎飾）離奇死亡一事而自責多年，直至遇上橫衝直撞的衝動刑警伊吹藍（綾野剛飾），他才重拾作為一個人的動力（第六集劇情），有如《不》劇裏因為未婚妻遭殺害而一蹶不振的中堂系（井浦新飾），如果不是同公司有位執着到死而忠於公義的三澄美琴（石原里美飾），他會否找到真兇？

另一相似設定，是透過多宗案件揭開日本社會問題，以小見大，辭鋒銳利，直接批評日本國民的弱點。第四集，隊長桔梗結弦跟上司和另一位警隊高層說不要再用「惡作劇」成為罪行的統稱：「日語的表達婉轉而美麗，但這也會導致在重大問題上表述得過於含蓄。能不能不要用『惡作劇』這個說法？比如說『欺凌』這個詞，本質上其實是暴力傷害、強迫、侮辱罪。對於兒童的性侵行為，也籠統地叫做『惡作劇』，『惡作劇』並不是這麼輕的罪行，那是性加害，是性暴力！」【MIU404】綾野剛間接Sell波鞋 NIKE ZoomX與REEBOK聯乘輪流亮相

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由野木亞紀子編劇的《MIU404》，跟她在2018年創作的《不自然死因研究所》，故事設定上頗為類似。（網上圖片）

跟《Unnatural》設定相似 借劇本反映社會問題

我跟擅寫日本流行文化的作家紅眼同時有追看此劇，彼此想法相若，期待野木會在往後集數帶來更多驚喜。事實上，第一集借挑釁駕駛說警察濫權，經過去年「反修例運動」的香港人，看完這一集會有很多感受，然而這亦是最平平無奇的一集，反而之後幾集愈見精彩：借中學生濫用報警熱綫揭開學校為名聲而掩飾有學生濫藥的問題、借殺死上司的案件講職權騷擾和父權欺凌，繼而帶出如何面對社會上的人渣；借一億日圓搶劫案，揭開舉報地下賭場的人反成受害者的故事，其實想說很多官員就算貪污也不會被起訴，鞭鞭有力。直到第五集，終於見到野木「爆Seed」大控訴。

《MIU404》第五集的單元主角：日本語學校職員水森祥二朗（渡邊大知飾）與來自越南的留學生小梅（Phongchi飾）。（twitter）

第五集叫《夢之島》，故事由多宗便利店搶劫案開始，其中一單，來自越南的日語學生小梅（Phongchi飾）為自保向賊人交出店內金錢，後來MIU404發現背後是由越南人策劃，志摩和伊吹一邊調查，才了解日本人壓榨海外勞工的社會問題。最重要一幕，賊人其實是日本語學校職員水森祥二朗（渡邊大知飾），大庭廣眾被警員制服時，他用日文和越南話大叫：「當強盜的我是日本人，別來這國家，不能來這個國家，這裏不把你當人看，大筆買進來，不需要了就趕走、拋棄掉，Japanese Dream全是謊話。」而本身是受害者的小舞，最後被經理炒魷，原因是經理的太太怕麻煩。金錢比人命重要。

水森祥二朗（渡邊大知飾），大庭廣眾被警員制服時，他用日文和越南話大叫：「當強盜的我是日本人，別來這國家，不能來這個國家，這裏不把你當人看！Japanese Dream全是謊話！」相當震撼。（twitter）

日本政府隻眼開隻眼閉 容許社會剝削留學生

此前，水森向來查案的志摩說的一番話，藥力甚猛：「要講不公道，這個國家發生的事才不公道，一邊說不接受移民，一邊以實習生和留學生的名目勞役幾十萬人。在這小小的島國，外來人口是全球排第四，知道為什麼嗎？為了早上六點在店裏排好便當，為了每早送報紙，為了廉價地過方便的生活⋯⋯」問題來了，為何日本政府一邊對移民申請極嚴格，卻隻眼開隻眼閉的容許一些漏洞存在？例如超收日文學生、容許超時工作，使得海外來日的人，在這個「夢之島」成為被壓榨的一群，說穿了，日本人的幸福生活，是建立在別人的痛苦身上。

為何野木要這樣寫劇本？因為只有這樣，才能夠讓觀眾認真反思社會上的問題。記得周博賢於2011年為謝安琪創作的歌曲《你們的幸福》嗎？其中幾句歌詞，根本就是描繪現時日本人的問題：「人間多少瘡疤見報／若太深奧懶得知道／斑點狗太瘦是與他僅有的煩惱／醒於不安的清早／你竟然從沒遇到／你沒有心思控訴／從未曾怕累怕趕只畏懼枯燥」。別以為日本的觀眾很高水平，日本人看電視，很多時無非想娛樂自己，「看偶像連續劇哭哭笑笑／輕輕鬆鬆／將恩怨情慾變娛樂」，那些埋藏在社會裏齷齪不堪的事情，他們不想知，不想聽，不想看，這樣便以為沒有發生，而相關類型的劇集也不多，野木亞紀子決定以她作為編劇的專業，創作出這樣的故事衝擊觀眾，這集的收視為12.5％，是首播以來的最佳成績，相比《不》劇的低收視，今次算是好劇有好報了。

《MIU404》是W主演（雙主演）日劇，由綾野剛（左）和星野源（右）擔正，此外每集都會有不同單元主角，圖為第五集《夢之島》的主角小梅（中），是出生於日本的越南人Phongchi，2005年於日本出道。（twitter）

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