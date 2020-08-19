【多圖】李元玲上電台自爆愛情史　因手指靈活認識初戀男友？

31歲馬來西亞女星李元玲（Cathryn），除了是國際級鋼琴家李雲迪的入室弟子，更是不少人心目中的「女神」，每次更新社交網站都必定造成哄動，引來大量粉絲留言、畀Like，但她的感情世界並非個個都知。

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日前，她接受馬來西亞電台One FM節目訪問，向主持、觀眾剖白愛情史，更直認拍過5次拖，其中初戀更是小提琴家，與身為鋼琴家的她同樣擁有靈活的手指：「我前兩段係大學識，一個係小提琴家，一個係唱歌作曲，因為係喺音樂學院識，一齊上堂、練琴、做功課，好容易就喺埋一齊。」

另外，她亦有公開擇偶條件，指自己希望男友可以與她有「生活共同點」，肯與她一起做運動：「我上一段感情，佢條件唔錯，人又靚仔，事業又成功，但係佢唔鍾意運動，佢食嘅嘢我又唔鐘意食，咁慢慢大家就散咗。」她透露前男友試過陪她做運動，但只會「Hea做」，更做做下玩電話。

李元玲日前接受馬來西亞電台One FM節目訪問，大談情史和公開擇偶條件。（YouTube/@One TV）

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