陳家樂拍戲忍出禍　腎石堵塞輸尿管屙血經歷9級劇痛急入院做手術

藝人工作忙碌，忙到食無定時睡眠不足經常發生，甚至捱到健康出問題的例子亦屢見不鮮。陳家樂早前就因為拍戲忍尿忍到生腎石而要入醫院睇急症，更經歷了9級痛楚。家樂最忙於拍攝電影《不日成婚》，據知劇組曾因疫情停工一星期，之後就傳出了他突因健康理由而請假的消息。家樂日前於一個訪問中透露原來是因為他患有腎石，有晚突然肚子劇痛，更屙血，痛到要入急症室。排在他前面的病人見到他一臉痛苦，都即時讓路給他。

家樂早前因為腎石問題入院。(陳家樂IG)

醫生為家樂檢查後發現他有3粒腎石，其中1粒跌進輸尿管內，相信是造成他劇痛的原因。醫生指他好忍得，生仔是10級痛，而他當時的情況應該等同8至9級的陣痛。本來家樂已被安排入手術室，但因為疫情要先留醫一晚做病毒檢測，誰知翌日他竟突然無事不再痛了。原來是輸尿管的那粒腎石已經跌入膀胱，應該可以自然排出。醫生建議他做手術切除餘下的2粒腎石，不過他就想等疫情回穩後才做手術。家樂表示自己腸胃一向不好，加上有時拍戲去到荒山野嶺習慣了死忍不去廁所小便，經過今次之後他以都不敢再這樣，坦言已吸取到教訓。他笑指出院後去拍攝，導演也有經常提醒他要去洗手間。

家樂不敢再忍尿。(陳家樂IG)