女神倪晨曦(Elva)雖然已經佗B七個月,不過身形依然Fit到爆!繼早前分享了一輯仙氣泳衣大肚寫真後,她今日(20/8)又在IG上載了唯美孕照一張,Elva穿上白色大露背民族風連身裙,坐在地上低調曬長腿,她留言寫着:「Lay in the sun with your soul(與自己靈魂一起曬太陽)」,網民大讚Elva是靚媽:「做咗媽咪都仲Keep得好Fit」、「大肚都咁靚」、「最美孕婦」。