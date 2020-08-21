父親遭騙200多萬　台灣YouTuber尼克為父還債：這是使命！

騙徒手法層出不窮！台灣YouTuber「這群人」尼克和香港YouTuber太太Ashly早前在他們的頻道上公開家人被騙200萬台幣（約50萬港元）的過程，目前仍在償還債務，希望能警惕大家，勿墮騙徒陷阱。

尼克和太太Ashly希望透過公開家人被騙的過程，警惕其他人勿墮騙案。（影片截圖／尼克&ASHLY）

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事件發生在多年前，被騙的人是尼克的父親，當時他罹患帶狀皰疹，但子女都還沒出身，他為了支撐家計而勉強工作，在身體不適與經濟困難的雙重夾擊下，他壓力極大，剛巧那段時間因宗教關係，偶然認識一位師姐，對方勸誘他「把錢放到銀行賺利息」，投資270萬台幣（約67.5萬港元）本金，每月收息2萬7千（約6,750港元），更聲稱可以隨時拿回本金。

當尼克父親猶豫之際，他的好友告訴他，已聽從那個師姐介紹作出同類投資，而且真的每月都能拿到錢，尼克父親因此而入坑，抵押家傳祖業貸款270萬來投資，頭兩年的確每月都收到錢，但之後再也沒有收過錢，那個師姐後來也消失了。

尼克父親被騙過程，點擊圖片：

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尼克本來對父親被騙一事並不知情，那時他正在服兵役，打電話回家問候父親，對方不願意說，他旁敲側擊才知道事情的來龍去脈，當他得知父親欠下巨債，二話不說：「我幫你還！」父親一直覺得自己有愧於兒子，覺得非常不好意思，但尼克認為活在世上的人，都有他的使命，他對父親說：「你不要覺得這樣好像很對不起我，其實你在促進你的兒子賺錢，更努力於他的工作。」太太Ashly亦非常支持老公，她補充說：「當初你生我養我，我也沒有覺得不好意思，現在我來養你有什麼關係。」

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尼克父親後來發現被騙的不只他一個，而尼克自己也有朋友墮同類騙案，他說也許有觀眾會覺得他們很笨，竟然這麼容易受騙，但他認為也有許多人未必容易識辨騙徒，「但我必須得說，當你人生處於低迷狀態的時候，或者當他（詐騙者）是你的好朋友，當事者會被很多事物所影響，『他是我的好朋友』、『他跑不掉』，在這種種因素下還是會迷茫。」希望藉着影片，令大家對不同騙案有更多認識，避免受騙。

尼克和Ashly因為疫情關係，婚禮延後。來自香港的Ashly當初與尼克一起時，曾經捱過一段相當窮困的日子，她不介意男友收入比自己低，二人走過重重難關，終成眷屬。如今二人收入比較穩定又擁有自己的物業，雖然仍要為父親還債，但二人沒有怨言，更視之為奮鬥的推動力。（IG圖片／ashlychan0113）