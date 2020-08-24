【中餐廳4】直擊趙麗穎房間凌亂邋遢　網民狠批掛住化妝遲到

內地女星趙麗穎，近日參與錄製黃曉明的真人騷節目《中餐廳4》，節目除了直擊他們經營餐廳外，更在藝人房間裝上攝影機，記錄他們的日常起居，卻意外地拍攝到趙麗穎鮮為人知的邋遢一面，下文為大家娓娓道來。

網民批評趙麗穎掛住化妝，最後姍姍來遲。（Youtube影片截圖）

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來到最新一集的《中餐廳4》，請來了大牌女星趙麗穎加盟，掀起了不少話題，尤其是直擊趙麗穎的日常起居，不過最讓人意想不到的是在幕前靚到dum一聲，身材甚佳，看不出已為人母的她，其實生活跟普通女孩子無異，節目中拍攝到趙麗穎起床，網民焦點卻落在她凌亂的房間，角落堆滿更換的衣物，睡床也放滿雜物，而梳妝檯上也是亂成一團，大明星原來生活如此貼地街坊。

趙麗穎外形甚佳，估不到日常起居跟平常人無異。（視覺中國）

節目之後拍攝到其他人包括黃曉明、張亮、李浩菲等人已開始為餐廳張羅，但趙麗穎仍在房內做運動拉筋，又做了一輪美容護膚，換好衣服化妝後，才姍姍來遲，跟其他人會合，遲大到的她仍是一臉輕鬆，當然以她的大牌，其他人不會有意見，但趙麗穎已被網民大肆評擊，看來趙麗穎拍攝真人騷前，要先注意自己的言行舉止。

同場加映哈佛天才美女姚安娜：

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