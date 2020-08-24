【養生好不好】極端清水斷食可引致死亡　搵啱方法竟有助抗癌？

受新冠肺炎疫情影響，大部分香港都在家工作，假日都不會外出，全日留在家中煲劇而增磅不少。近日斷食這個潮流愈來愈多人談論，不少國際影星包括Jennifer Aniston、曉治積曼（Hugh Jackman）、羅拔·唐尼（Robert Downey Jr）等，曾公開靠間歇性斷食來成功瘦身。Netflix日前推出的保健節目《養生好不好》（(Un)Well）就談及到「斷食」，並拆解固中迷思。

節目揪出多項「養生」的「偏方」去逐一探討並解答迷思。（Netflix圖片）

社會總是不斷出現新的趨勢來改變我們的飲食方式和我們對健康的定義。有很多報道都介紹過不同的斷食法，例如「168斷食」、「戰士斷食」等，有營養師指出正確的斷食法除了對減重有幫助，亦能延長身體消耗體脂肪的時間及幫助脂肪代謝。斷食聽起上來是一個極端的方法，但回顧歷史各大宗教都有斷食的傳統，而斷食得夠久的話，身體有可能自行修復任何病痛。不過斷食法未必人人適合，如果用錯方法的話，隨時連命都冇。

用錯極端清水斷食法隨時帶來殺身之禍？

在《養生好不好》中，美國註冊營養師Christy Harrison就斷食做了深入的研究，認為如果用斷食來減肥的話，在完成斷食後復胖的機會很大。節目中亦提到極端斷食法「清水斷食法」，過程中只喝水，而這個方法對抗過度飲食導致的疾病特別有效，例如高血壓和第二型糖尿病，但不適合的話後果非常嚴重。

其中一個例子就是，患有消化性疾病的Jonathan認為清水斷食能夠復原消化系統，於2011年決定去Tanglewood Wellness Center進行療程。完成後開始餵食過程中，Jonathan體重只有42公斤，在電解質失衡的情況下出現焦慮症，同時身體太虛弱暈倒時撞到頭部，最終搶救不治。

適當斷食能對抗癌症？

當然過度斷食會帶來嚴重的後果，現實中亦有大量的例子證明斷食能夠讓身體自我修復，更有機會對抗癌症。創業家Mike接受訪問時透露過往從不戒口，因工作長期處於高壓狀態，及後被診斷罹患罕見的套細胞惡性淋巴癌。在接受化療的期間，Mike開始尋求不同方法來改善健康，並嘗試將斷食法結合化療。

根據醫生判斷 斷食能有效降低血糖指數

進行化療期間Mike開始清水斷食，在第二次化療的5日斷食直至完成第六次化療，醫生表示已經找不到癌細胞。自此，Mike改變了飲食習慣 盡量吃原形食物及低醣飲食配搭大量蔬菜，每天都會進行168斷食，並會在每三個月進行5天清水斷食，至今從未復發。另外，本身患有糖尿病、高血壓及乳癌的Wanda因為從小放縱飲食，導致嚴重超重。但經過21天清水斷食後，她的血糖指數和血壓都下降至正常水平。

生物醫學家兼斷食專家Dr. Valter Longo已經研究斷食30年，研究證明了斷食可以治好老鼠的第一型糖尿病、第二型糖尿病、多發性硬化症和癌症。更發現如果將斷食結合化療，老鼠存活率為100%，而進行正常飲食的老鼠則全部死亡，而研究已經開始進行人體測試。不是說斷食能醫百病，但斷食的效果非常強大，但切記對你很有幫助或很有害處，都取決於你如何運用這個方法。如果閣下選擇進行斷食，最好詢問醫生或營養師的意見。