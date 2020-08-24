馮盈盈被嘲勁多懶音　決心改善鹹魚翻生做「正音KOL」

港大出身的無綫藝人馮盈盈（FYY）一向被外界嘲笑她懶音超多，不但早年上《美女廚房》時被詹瑞文取笑懶音，去年她主持節目《後生仔傾吓偈》更被前主播、懶音特警羅山先生瘋狂糾正懶音，自此榮升為「懶音界KOL」。

FYY被網民取笑勁多懶音，之後的起心肝改善懶音問題。（IG@crystalfyy）

FYY自被挑出懶音問題後，去年9月的起心肝決定戒除懶音。經過多月苦練，FYY今日（24/8）在IG出Po分享改善懶音的心路歷程和成果。她說，自己最初曾試過咬木塞讀報練習，但其後發現問題根本在於自己未有認清粵語正確讀音。所以在《反黑路人甲》拍攝完畢後，她就決心報讀羅山老師的正音班，打好粵語基礎。

FYY分享自己跟言語治療師線上學習如何糾正發音器官擺放位置。（IG@crystalfyy）

上進的FYY仍不滿足，學習粵語正音一段時間後認為成效有限，「但我仍有疑惑，要100%準確發音，就應該由根本學習粵語發音原理，人人都只是說『用力發音不要懶，就能讀準』或『張大口去讀才準』，但力應該用在哪個發音器官？發音時舌頭應放在口腔哪個位置？」

於是近日她決定跟隨言語治療師，學習如何糾正舌頭等發音器官的擺放位置，「上了幾課、我已清楚認識到如何運用自己各個發音器官才能正確發音粵語，亦不會用錯力和多餘發音器官令說話感覺不自然」。她建議改善懶音的最好方法是跟隨老師上課，疫情期間亦可線上學習，非常方便。

FYY最後更不忘幽默地立下決心，話自己要鹹魚翻生成為「正音KOL」，目標是推廣廣東話正音；更謙虛地表示「希望讓大家看見我的進步」。咁上進，真係要畀個叻你呀！

同場加映：【反黑路人甲】網友批演技有待進步 馮盈盈：咬字方面努力練習

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