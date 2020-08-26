【謎團實驗室】竟然唔關磁場事？　拆解百慕達三角死亡之謎內幕

Netflix最近上架的《謎團實驗室》（Mystery Lab，葡萄牙譯：Mundo Mistério）以輕鬆的方式，去探討科學、自然現象和歷史議題。每集只有30分鐘，再配合動畫、實驗和教育電視式的演技，在有趣的氛圍下，既能長知識，又可以深入拆解世界謎團。

相信有不少人都聽過船隻和飛機在神秘的百慕達三角洲離奇失蹤，更傳出有鬼船的恐怖傳聞。對於這個離奇現象，有多種說法，有人認為是磁場異常，亦有人指跟黑洞或海底金字塔有關。究竟那個才是真正的解說？

節目以輕鬆手法探討科學、自然現象和歷史的議題。（Netflix圖片）

百慕達三角洲是指百慕達群島、美國邁阿密和波多黎各的首都聖胡安（San Juan），三點連線形成的一個東大西洋三角地帶。失蹤事件早於1500年代哥倫布發現新大陸開始出現，直至現時為止，已有數百艘船隻和飛機離奇失蹤。早期有很長時間，民眾都認為失蹤的人是被外星人綁架，因為這樣才能解釋到他們為何不留痕跡地徹底消失。

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這些神秘失蹤事件更傳出鬼船的恐怖傳聞，有人發現毫無損壞痕跡的船隻在海上四處飄蕩但船上一個船員也沒有。根據調查，百慕達三角海域是馬尾藻海的一部分，因為海面太過平靜，沒有風助行，船隻很難通過這個區域，使船隻停留在海上數月。而船員因過份着急會棄船而逃，希望回到陸地，才出現鬼船的傳聞。

當大家認為是磁場的影響，令指南針失靈引發失蹤事件的時候，有科學家發現其實百慕達三角沒有出現磁差，反而該處是地球少數指南針會正確向北基點的地方。此外，這個地區經常發生海嘯、颶風、海龍捲、微爆氣流（Microbursts）、暗礁和強勁水流，令到船隻和飛機發生意外。

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另外最新發現指出，很多人都不知道的就是百慕達三角洲水中含有甲烷水合物。海底有許多動植物，在牠們死後就會釋放出甲烷，然後海床底下的巨大礦袋中。發生地震的時候，會讓礦袋產生裂痕，而甲烷就會化成泡泡升上水面，令該位置的海水密度變得非常低，若船隻碰巧經過就會迅速往海底下沉。