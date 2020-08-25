張可頤新劇有機年底出街　同《淪落人》金像女新人爭鄭中基?

鄭中基對上一次拍劇已經係2002年嘅《百分百感覺》,而張可頤則為2018年嘅《東方華爾街》,二人首次在《暖男爸爸》合作,令唔少劇迷期待。(微博圖片)

ViuTV近年找來不少昔日無綫小生及花旦過檔拍劇，繼林保怡、鄧萃雯、陳錦鴻等人後，新劇《暖男爸爸》除有張可頤外，仲有鄭中基。故事講述鄭中基飾演嘅單親爸爸，喺妻子意外過世後，獨力照顧兒子，並在兒子學校附近經營便利店。飾演保險顧問嘅張可頤，因保單關係而認識鄭中基，並成為無所不談嘅好朋友，劇中鄭中基由於熱心助心,故與不少女性結緣，但他卻從未放下對亡妻嘅思念，直到張可頤嘅出現……

2003年，張可頤憑《九五至尊》呂四娘一角，打敗對手佘詩曼、宣萱、郭可盈及陳慧珊以半熱門姿態勇奪「本年度我最喜愛的女主角」。（VCG）

張可頤早年在TVB時，曾經憑《九五至尊》首奪視后寶座兼同時獲「本年度我最喜愛的電視女角色」，擊敗當年對手有郭可盈、宣萱、佘詩曼以及陳慧珊封后，令張可頤攀上事業高峰。2012年，張可頤轉投港視一姐，可惜只係拍咗一部《來生不做香港人》，港視因未獲發牌而無緣合作。張可頤其後轉戰內地，但作品唔算多，對上一次拍劇已經係2018年嘅衛視《東方華爾街》。

陳俞希、文凱玲、沈殷怡、陳炳銓都有參與《暖男爸爸》演出。(資料圖片)

日前在一個名為「香港影視展2020」的網上活動中，有數張最新劇照流出，那是否代表《暖男爸爸》已安排在今年播出？ViuTV方面就表示:「稍後會正式公布劇集相關資料及內容。」值得一提，劇集另一位女主角係曾在電影飾演家傭嘅Crisel Consunji（姬素孔尚治），以新人姿態挑戰香港電影金像獎影后寶座，並贏得最佳新演員，實力不容置疑。《暖男爸爸》既有視后，又有最佳新演員，單係呢個睇合，就已經值得期待。