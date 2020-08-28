謝霆鋒自爆出道時被公司迫做唱跳歌手：我就跟我公司吵架吵翻了

謝霆鋒出道至今已經逾20年，是許多人心目中的搖滾歌手代表。雖然他近年轉型做大廚，似乎暫時隱退音樂圈。近日他在騰訊節目《財約你》中重提了早年的音樂歷程，大爆當時因堅持不做唱跳歌手而幾乎無法出道。

謝霆鋒日前接受訪問，提及早年出道經歷。(資料圖片)

訪問中，謝霆鋒談及他16歲出道時，因為堅持不唱跳而與當時所屬的英皇娛樂公司發生爭執，「我不可以缺少這一塊，就是創造力。從音樂開始，在香港的第一次出道，我是以唱跳型歌手（出道）。（你也唱跳嗎？）對！我是跳。最後我就跟我公司吵架吵翻了。我說：『我不要跳舞，我不是一個這樣的人。我要玩樂隊，我要彈吉他，我要寫歌。』那時候我16歲啊！」

謝霆鋒透露，當年因堅持不想唱跳而差點無法出道。（影片截圖）

當時公司拒絕了他的要求，並要求謝霆鋒模仿四大天王以唱跳歌手出道，年少輕狂的謝霆鋒十分抗拒，「他們跟我說：『香港沒有一個solo的歌手可以這樣，唯一的樂隊就是Beyond。你看！四大天王誰的都是唱跳的，沒有彈吉他寫歌的。』我說：『那我不是他們，我也不要做他們，我要做我自己。』他們說不行，結果我們就吵架。我不要做甚麼，他們要逼我做甚麼。」

謝霆鋒於1997年發行的首張專輯《My Attitude》。（資料圖片）

謝霆鋒與公司的談判破局，他18歲時回到了加拿大。最後思前想後都無法放棄音樂夢，決定回港懇求公司給他一個機會。他在堅持不跳舞的情況下，公司竟然應允了他的任性，「（我）說：『再給我一次機會吧。不過我們拿個中間點，我還是不要跳。』他們說：『好吧！反正也從來沒有一個這樣的人說不跳舞，在娛樂圈中說要自彈自唱就算了，我們也對你沒信心，只給你發一首單曲。』」

雖然公司答應謝霆鋒的要求，然而會否留下謝霆鋒還是要視乎單曲的成績。謝霆鋒明言當時十分緊張，幸好最後單曲成績不錯。之後謝霆鋒繼續寫歌，貫徹個人風格，漸漸向搖滾之路邁進。

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