【自煮女人最漂亮】GIN LEE首於幕前下廚被考起：平時煮家鄉菜

Gin Lee（李幸倪）首次喺幕前揸刀，為彭秀慧主持嘅節目《自煮女人最漂亮》擔任嘉賓下廚。

眾所周知Gin Lee（李幸倪）唱功了得，呢日首次喺幕前揸刀，為彭秀慧主持嘅節目《自煮女人最漂亮》擔任嘉賓煮一道中菜「雪耳百合蒸雞飯」。雖然平時有下廚，但Gin Lee坦言被中菜考起：「平時如果掛念馬來西亞食物時便會在家裡煮些家鄉菜：咖哩、叻沙、肉骨茶等，一點都不困難、不複雜。」

處女座的Gin Lee表示對做事原則和工作十分執著。

Gin因參與彭秀慧戲劇班而結緣，自爆曾經有一堂課，導師彭秀慧要求大家透過鬧交來宣洩energy，不過Gin因未能做到，而躲在一角落淚，問到佢對另一半要求係咪好高好執著時，Gin就笑言：「要看某些事，但跟我拍拖有一個好處，我一定不會跟對方爭吵，若有事發生，我會待消化了事件後，用一個很平淡的語氣及心情對他說出來。」

Gin0起上彭秀慧戲劇班曾躲在一角落淚。

由馬來西亞獨自來港發展，Gin Lee多年來自己照顧起居生活，絕對是位自主女性，不過在下廚煮中菜前，眼見枱上佈滿各種食材，都大叫緊張，彭秀慧慨嘆表示：「我本以為她是一位會照顧自己，一個很自主的女性，怎料她剛告訴我，她雖然會烹飪，可是不煮中菜。」