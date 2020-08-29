石詠莉膺微電影影后　鄧健泓雙喜臨門攬妻浸浴

「第七屆創+作微電影支援計劃(音樂篇)」(專業組) 網上公佈賽果，鄧健泓 雙喜臨門，除奪得「最佳微電影製作大獎」銅獎外，石詠莉更摘「最佳微電影女主角」金獎，成為微電影影后。

由鄧健泓（Patrick）首次執導、太太石詠莉（Sukie）擔任女主角嘅微電影《Dreams Come True》，繼今年6月於洛杉磯電影獎（LAFA、Los Angeles Film Awards）奪「最佳新導演（短片）」後， 前日（8月27日）再傳來好消息，「第七屆創+作微電影支援計劃（音樂篇）」（專業組）網上公布賽果，Patrick雙喜臨門，除奪得「最佳微電影製作大獎」銅獎外，Sukie更摘「最佳微電影女主角」金獎，成為微電影影后。

石詠莉摘微電影影后後開心到狂嗌。

是次頒獎禮因為疫情關係，由本來3月舉行延至昨天網上公布得獎名單，雖然等候日子有點漫長，但到宣布賽果時又感覺特別，Patrick話：「喺現場等揭曉賽果，需要一定演技，用力掩蓋自己緊張嘅表情，努力抑壓興奮或者失望，繼續演繹微笑大方，喺屋企就唔使咁多負擔，哈哈！得到兩個獎項好開心，特別係Sukie攞到女演員金獎，上年佢有參加第六屆，攞到最佳女主角初級組金獎，今次攞埋專業組金獎，係有啲實力，我都好Proud of 佢；微電影攞到銅獎我都開心，好多謝一班團隊。」

鄧健泓之前親力親為太太製作唱片，屢次取得佳績，回想這幾年種種都有點百感交集，「以往睇住 Sukie喺IFPI創造奇績，用自己雙手喺冇人幫嘅情況下，佢嘅唱片攞到銷量獎，今日又喺佢身邊見證住攞個女演員獎，好難形容嗰種靠自己努力換嚟認同，好值得記住呢個咁有意思嘅時刻，希望我哋嘅努力，可以換嚟更加多嘅工作機會。」

Patrick諗起Sukie獲獎一刻反應，不禁笑說：「啲人成日話開心到跳起或者開心到飛起，Sukie等緊賽果時，第三名第二名唔係佢，咁佢有啲緊張，原本佢係坐喺度，到知道自己得金獎時，佢好大聲嗌咗出嚟，然後跳高咗，不停跳咗三四下，咁我當要配合佢企起身，佢就捉住我隻手，好似小朋友攞獎咁，佢尖叫嘅歡呼聲，上下五層樓都應該聽到。」至於倆口子會如何慶祝？Patrick 笑謂：「我哋嘅慶祝方法係浸浴。」嘩，好香艷！

石詠莉鄧健泓浸浴慶祝。

成為微電影影后的Sukie，直言獲獎受寵若驚：「我多謝番鄧導，佢功不可沒，導戲導得好我先拎到呢個獎，同埋多謝台前幕後每一位人員，佢哋用咗好大努力去做每一件事。」Patrick指老婆得獎開心到跳起，Sukie笑說：「呢次網上舉行頒獎禮新鮮感好大，喺收到消息嘅時候我係開心到彈起咗同尖叫，重點係我冇諗過自己可以彈到咁高！哈哈！呢次喺屋企着住睡衣、唔化妝等消息公布都係好大體會，可以盡情嗌，將自己嘅興奮表露無遺，呢樣係前所未有嘅開心，好多謝每位喜歡呢部微電影嘅朋友，希望未來有更多電影作品畀大家睇到，亦都希望自己有多啲機會做演員，原來演戲真係好好玩。」