【使徒行者】成就佘詩曼榮升「11料視后」　唯一輸家竟然係林峯？

無綫（TVB）深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者2》（2017），今晚（29/8）深夜便開始播放敍事線順住落的《使徒行者》（2014）。《使徒行者》故事講述警方臥底「釘姐」丁小嘉（佘詩曼飾），如何一邊遊走在黑白兩道之間，一邊尋找下落、身份不明的臥底，情節峰迴路轉、緊張刺激。劇集可算是「近十年港劇的巔峰之作」，除了是全年最高收視劇集，更在「星和無綫電視大獎2014」、「TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014」、「萬千星輝頒獎典禮2014」中奪得「最佳劇集」獎項。

《使徒行者》叫好叫座造就了不少衍生作品，包括前傳《使徒行者2》，即將播出的《使徒行者3》、電影版《使徒行者》、電影《使徒行者2：諜影行動》以及遊戲真人騷《使徒行者 臥底遊戲》。（myTV SUPER）

《使徒行者》叫好又叫座，女主角佘詩曼亦憑「釘姐」一角獲得不少獎項，她不但在「星和無綫電視大獎2014」和「TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014」中贏取「我最愛TVB女主角」殊榮，更於「萬千星輝頒獎典禮2014」捧走視后獎座，前前後後贏了11個獎，成為了香港史上唯一一個「11料視后」。

另外，憑角色「歡喜哥」彈起的許紹雄亦大有斬獲，合共獲得4個獎項，包括「TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014」的「最喜愛TVB男配角」和「萬千星輝頒獎典禮2014」的「最受歡迎電視男角色」。

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「歡喜哥」爆紅亦是無綫決定拍攝《使徒行者2》的其中一個因素。（myTV SUPER）

當然，男主角林峯都非常犀利，不但在「TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014」，還是「第15屆華鼎獎」都有成績，但於「萬千星輝頒獎典禮2014」卻是空手而回，當時便有指原因是林峯在劇集播出時已經離開TVB，所以無緣在台慶頒獎禮獲得任何獎項，而不少粉絲更指「TVB欠林峰一個視帝」。不過，隨着林峯在《使徒行者3》以「爆Seed」身份回歸，粉絲好有機會一圓當年心願，因為不少回巢猛將都能夠捧走視帝獎座，包括《梟雄》黃秋生和《跳躍生命線》馬德鐘。

在「萬千星輝頒獎典禮2014」中叫糊的林峯，最終未能奪得視帝稱號，令不少觀眾感到可惜。（tvb.com）

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