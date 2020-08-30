李冰冰上節目唱跳蔡依林經典MV　47歲逆齡回春完勝趙麗穎

內地綜藝節目《快樂大本營》，近日邀請到兩位女神趙麗穎及李冰冰上節目，二人重現17年前蔡依林《說愛你》MV，最讓人意想不到是李冰冰雖然比趙麗穎年長15年，但二人同場Battle，李冰冰不但舞步唱功毫不遜色，外貌更仿如逆齡回春，身材無可挑剔，只能說句「無比較就沒有傷害」。

趙麗穎和李冰冰在節目中，重現蔡依林的《說愛你》MV。（官方微博）

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趙麗穎雖然已為人母，但她勤於做gym，修身甚快，現時已回復未生育前的狀態，更不時大曬螞蟻腰，近日她上內地綜藝節目《快樂大本營》，同場還有另一位女星李冰冰，二人在節目中要重現台灣天后蔡依林的《說愛你》MV，而李冰冰更表示她是第一次在幕前跳唱，最讓人意想不到，是47歲的李冰冰，顏值身材竟然保持得甚佳，百分百是凍齡美女。

李冰冰完全看不出已經47歲。（官方微博）

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蔡依林在MV中，穿上兩套不同的衣服載歌載舞，而趙麗穎和李冰冰分別穿上蔡依林MV中的服飾，即場Battle唱功舞技，鏡頭前趙麗穎面頰顯得圓潤，身材更不及李冰冰纖瘦修長，而李冰冰跳唱時不時甜美，加上眼神放電，充滿少女味道，令人忘記了她的真實年齡，相反趙麗穎舞姿生硬，笑容欠奉，最終被年長15年的李冰冰完勝，確是始料未及。