街邊有食神︱阿根廷小食睇到流口水　網友投訴：夜媽媽睇完好肚餓

新冠肺炎疫情反覆，不少打工仔都Work From Home，假日又不會外出，終日留在家中煲劇。其實Netflix除了劇集電影外，都有大量節目和真人騷，睇劇睇到悶的話，不妨試看早前新上架的飲食節目《街邊有食神拉丁美洲》（Street Food: Latin），探索拉丁美洲的街頭小食。

冇得去旅行，唯有睇節目止旅行癮。其實《街邊有食神》去年推出過亞洲版，拉丁美洲版就剛剛登陸Netflix。節目總共有6集，主要探索大家可能不太熟悉的拉丁美洲不同國家的街頭美食，每集約30分鐘，輕鬆煲完。不過千祈唔好深夜收看，因有不少網民看完都表示：「夜媽媽睇完好X肚餓啊！」

節目主要介紹拉丁美洲不同國家的街頭美食，每集約30分鐘。（劇照）

節目首集介紹了阿根廷布宜諾斯艾利斯的街頭小食，原來阿根廷人都是「芝士迷」，幾乎每道菜式都要落芝士，而且不是少少份量，是超多！如果要跟其他拉丁美洲國家來比較，阿根廷跟歐洲較為相近。布宜諾斯艾利斯自被西班牙征服後，人口幾乎只剩下十分一，留下了移民帶來的文化。而歐洲文化的衝擊能夠在布宜諾斯艾利斯的建築、藝術、文化、音樂和食物中呈現出來。

Choripan是街頭小食核心

在於文化方面，市集絕對能呈現一個城市的音樂、文化和菜餚，在這裡是品嘗阿根廷滋味的絕佳地點。街頭小食的核心，就是香腸三文治（Choripan），只要將一塊豬肉用麵包夾著，再加一點阿根廷烤肉醬，就能品嘗到食物的原始味道。

市集最有名香腸三文治攤檔老闆Ruben透露，自己2001年入讀廚藝學校，但後來遇上經濟危機，加上失業，整個人都落入絕望之中。但偶然間有天經過足球場，看到大批人群走向市集買香腸三文治，靈機一觸邊想到開攤檔來維持生計，笑言：「開爐的第一天，我覺得我再次活過來。我覺得自己終於是個有用的人，有了目標。」

除了香腸三文治，最受歡迎的就是市中心「Las Chicas」所賣的烘蛋。店主Pato專門做傳統阿根廷療癒食物，每天堅持以最新鮮食材做最簡單的食物，招牌菜就是烘蛋。材料有薯仔、雞蛋、火腿和大量芝士，靠賣烘蛋來市中心最受歡迎的街頭小食店。小店位於每天都有數以千計的人到訪的中央市場，而去到市場的人，都必定會去到「Las Chicas」幫襯。

Fugazzeta每個落一公斤小牛芝士

節目介紹街頭小食之外，都有講解阿根廷的歷史如何影響美食的發展。其中受意大利文化影響的，就是阿根廷餡料薄餅（Fugazzeta）。深受阿根廷人歡迎的Fugazzeta，每個都加入了一公斤的水牛芝士（Mozzarella），上面舖上第二塊薄餅皮後再加大量洋蔥，吃起上來每一口都有拉絲的震撼感覺！

另外，就是傳統餡餃（Empanadas）。餡餃是阿根廷典型的街頭小食，像餃子一樣，餡料各有不同，而最熱賣的就是碎牛肉餡餃。脆卜卜的餃皮炸至金黃色，餡料新鮮之餘，只運用了天然香料如紅椒、鹽、胡椒、茴香和奧勒岡葉，務求以最簡單的食材來呈現食物的本質和滋味。

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