使徒行者｜沈震軒憑連浩勤彈起大獲好評　拍攝時一波三折炒車斷手

無綫（TVB）深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者2》（2017），今晚（29/8）深夜便開始播放敍事線順住落的《使徒行者》（2014）。

《使徒行者》故事講述警方臥底「釘姐」丁小嘉（佘詩曼飾），如何一邊遊走在黑白兩道之間，一邊尋找下落、身份不明的臥底，情節峰迴路轉、緊張刺激。

劇集可算是「近十年港劇的巔峰之作」，劇集除了為阿佘帶來「11料視后」的殊榮之外，同時亦捧紅了飾演連浩勤的沈震軒，劇中他的「天才臥底」角色設定，觀眾非常受落，除了釘姐和糧爆Seed的感情線之外，最能夠吸引觀眾目光的可算是沈震軒與陳敏之的這對CP。

沈震軒與陳敏之的感情線極具追看性。（截圖）

其實沈震軒人氣急升也有代價，在2014年初拍攝期間，沈震軒在拍攝踏單車追賊人的戲份時意外跌傷致右手導致骨裂，需要開刀動手術及停工休息，同時影響到劇組的拍攝進度。其後劇組亦因為沈震軒的傷勢而改變拍攝方式，亦刻意留下他受傷的造型，在2014人劇集播出時，沈震軒曾在微博解釋自己在劇中的手為何一直未康復：「看到很多好奇的粉絲，都很可愛地吐糟Kobe（沈在劇中的角色名字）的手都已經傷了好幾集，甚麼時候才能放下來。其實因為在拍攝早期一場單車追賊戲份時弄傷了手之後，所以剩餘下來的戲份我也是在傷患中完成拍攝！」

天才臥底在第三集現身，一出場就知佢食腦，在獄中搗破「煙仔銀行」，睇睇佢嘅財技：

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連浩勤原型是森美

在《使徒行者》拍攝初時，連浩勤一角是由森美飾演，亦已開工拍攝過約10組戲份。惟森美當時因為身體健康為由向無綫忍痛辭演。當時森美曾向傳媒透露有商量過減少戲份，但他仍然擔心身體未撐不住，其實森美當時除了拍攝《使徒行者》之外，同時亦要應付電台的DJ工作、主持另一個節目《我要做老闆》以及一堆司儀工作。而森美辭演後，曾一度有傳馬德鐘已經答應接棒，不過馬德鐘之後亦澄清不會接拍，最後連浩勤一角才落在沈震軒身上。

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