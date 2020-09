張曦雯性感黑裙大曬43吋長腿　致命誘惑一小時吸3萬like

曾為模特兒的30歲無綫小花張曦雯(Kelly)身材高挑又靚女,單憑樣靚身材正就已經贏在起跑線上。她周一(31/8)在Instagram又派福利照,着了一條開叉開到上腰的黑色貼身性感長裙,前面兩塊長布剛好遮住兩個重要部位,大曬玲瓏有致的姣好身材。另外條裙前後挖空,Kelly仲可以大露美背同小蠻腰。條裙着咗好似冇着咁,可以露的地方都盡露了,連Kelly自己都笑稱:「ridiculous dress... if we can even call it a dress(荒謬的裙子......如果可以稱之為裙)」條裙性感到過分,一小時內便迅速吸了逾2.8萬個讚好,又真係幾荒謬!

Kelly接受《香港01》訪問時笑言,之所以影這輯性感是空閒時間太多,想再十月尾開拍《白色強人2》之前嘗試不同造型,又因為之前做過模特兒,習慣儲portfolio,呢排好得閒......呢幾張相係我同我夾開既團隊影啲profile相,啫係update自己個portfolio......我平時都好少直頭髮既。

