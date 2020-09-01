香港小姐2020│落選佳麗陳煦凝自爆情緒崩潰　心中冠軍另有其人

陳煦凝打入今屆港姐最後十強。（林迅景攝）

但凡比賽總係有人歡喜有人愁，因為冠軍只得一個。《2020香港小姐競選決賽》已經圓滿結束，落選佳麗陳煦凝（Amber）未有獲得任何獎項，自言參選係「絕對係極速成長的一課」，佢亦透露自己心目中冠軍並唔係謝嘉怡 ！

左起：陳楨怡亞軍、冠軍謝嘉怡、季軍郭柏妍。（梁碧玲攝）

陳煦凝喺IG留言話：「今次參選港姐的旅程絕對係極速成長的一課，我諗亦都係我人生中感受到最大壓力的日子。因為知道自己好多不足，情緒崩潰到幾乎每日都喊，全身又水腫又生暗瘡，不過好彩有朋友喺我身邊…縱使我琴晚表現真係不如理想，但係我都好感受（恩）踏上咗呢個旅程。」

陳煦凝貼出多張佳麗間合照。（IG：@amberchann46）

佢又貼出多張佳麗們合照，相片中未見冠軍謝嘉怡，陳煦凝表示心目中冠軍另有其人：「同roxanne（何孟珊）係後期先熟，外表雖然好高冷，但係佢其實係一個好真性情嘅人，知道我水腫好唔開心嘅時候，佢帶我去休息室幫我按摩咗半個鐘，又不斷講說話去安慰我﹛其實我真係好感動。而且佢各方面都好好，談吐同才藝都特別欣賞佢，你其實真係我心目中的冠軍﹗」

何孟珊入選最後5強。（葉志明攝）