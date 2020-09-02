Ed Sheeran做老竇6小時160萬人讚　囡囡名超長叫Lyra Antarctica

29歲英國男歌手Ed Sheeran自去年12月宣布要暫別樂壇後，一直專注家庭生活。他周二（1/9）突然在IG出Po宣布上周榮升老竇，老婆Cherry誕下千金Lyra Antarctica Seaborn Sheeran，而阿女個名叫Lyra Antarctica，Seaborn則是Cherry的姓氏。Ed Sherran興奮地表示母女均安，希望大家呢段時間可以尊重他們的私隱咁話。帖文在6小時內已獲得180萬個讚好，包括「萬人迷」碧咸（David Beckham）和美國歌手Taylor Swift。

Ed Sheeran 今日出Po宣布弄瓦之喜。（IG@teddysphotos）

傳媒都覺得這個名不尋常，有外國媒體猜測Ed Sheeran參考了他最喜愛的奇幻小說《黑暗元素三部曲》（His Dark Materials）主角Lyra Belacqua的名字，故將女兒改名為Lyra Antarctica。

Ed Sheeran與太太Cherry十分恩愛。（Ed Sheeran Facebook專頁圖片）

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