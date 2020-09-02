【開工大吉77】羅家英爆無向汪明荃示過愛：點知佢鍾意我咩唧！

羅家英苑瓊丹曾合作多套作品，戲內戲外都係好朋友，日前家英哥現身苑仔主持嘅《開工大吉77》訪問，提到本身來自粵劇世家，爸爸從小教導要傳承粵劇文化，自此肩負重任：「爸爸話佢養大仔女，全靠華光師傅賜啖飯比我地食，爸爸仲話做戲唔係低下階層，係社會一份子，所以要求我將戲曲同粵劇傳頌落去，做人不能忘本！我由73年開始已經為粵劇宣傳，不時要去為新一代上堂。」

羅家英指自己有五個徒弟百幾個學生，笑言愛人汪明荃不時幫手指點，唔係教佢地功架，教佢地做戲。

訪問期間，苑仔追問羅家英與汪明荃拍拖逸事，家英哥笑指招架不住：「同苑仔係好朋友，訪問一開始我都話咗『唔好講感情嘅嘢啊』，但佢問到亞姐嘅嘢，特登啄住嚟問！不過真係好耐冇見，所以好多嘢都要講嘅。」苑仔問何以家英哥能吸引到亞姐，可惜被對方遊花園：「我都唔係好明白，佢都冇同我講，我點知佢鍾意我咩唧！我對佢都唔算細心，又唔算好遷就佢，外界嘅人以為佢惡過我都好正常，因為佢對工作好嚴緊、要求好高，諗住佢對羅家英都係咁，實情係…都差不多啦，我好難講得出口，好難答！」家英哥自言不浪漫，為給亞姐名份而結婚，笑指自己思想陳舊：「我地冇示過愛，第一次拖手係過馬路，拖吓放手又拖吓咁，之後睇戲佢話好驚就拖住我，大概係咁啦。」

羅家英笑言自己無向汪明荃示愛，自己亦唔浪漫，唔知阿姐鍾意佢啲咩。

二人先後經歷大病，過程中互相支持，撐起對方的心靈：「其實係亞姐病先嘅，我記得有一次佢內地開會，突然打比我話要返香港睇醫生，咁我咪去接佢囉，知道要做手術佢都驚驚地，全靠我喺旁邊做大男人，『保護你，唔洗驚，有我係度！』，佢好感動囉。」

汪明荃和羅家英早前慶祝結婚十周年，汪明荃還曾在自己主持的節目中，讀出羅家英寫給她的一封情書，寫道「我只剩半條命，你亦只剩半條命，我們加起來便是一條命」，讓人感到非常甜蜜。(@wang_liza)

由粵劇界跳進電影圈，第一次拍戲參演成龍作品，後來再被鄭丹瑞相中改變一生：「當時佢話搵羅家英拍戲，咁橋谷德昭睇完又介紹我比周星馳識，就係咁做咗『達文西』呢個角色，同亞星撞出火花。同時我都拍緊《女人四十》，當時都係叫我做搞笑，但拍拍吓許𩣑華叫我唔好搞笑，做番感情戲。後來佢問我想角逐男主角定係男配角，我認為男配角機會較大，最終就贏咗金馬獎。」